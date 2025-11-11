Теракти в Делі та Ісламабаді: що відбувається в Індії та Пакистані (відео)

Унаслідок вибуху авто в Делі загинули 13 людей і 24 дістали поранення. Це рідкісна подія за останні роки в ретельно охоронюваній столиці Індії. Також вибухи прогриміли в Ісламабаді, Пакистан.

Поліція поки не підтвердила причину вибуху, але вдалася до "антитерористичного" закону під час розслідування. Повідомляється, що автомобіль Hyundai i20 підірвав терорист-смертник — 36-річний лікар Умар Мохаммад, наразі заарештовано його батька і ще трьох людей, а мати повинна буде здати ДНК-тест, повідомляє Times of India.

Що відомо про теракт у Делі

Чоловік, який підірвав автомобіль, імовірно, також був пов'язаний із терористичним модулем у Фарідабаді, де було вилучено величезну схованку з вибуховими речовинами. Співробітники служб безпеки вилучили 360 кг аміачної селітри, штурмову гвинтівку та інші боєприпаси.

У понеділок увечері, 10 листопада, автомобіль, що повільно рухався, вибухнув на світлофорі біля станції метро навпроти Червоного форту — історичної пам'ятки XVII століття. Вибух був такої сили, що загорілися автомобілі, які стояли поруч.

Відео дня

Густонаселена стара частина Делі оточена спорудами, побудованими за часів правління Великих Моголів у перському та індійському архітектурних стилях. Це популярне туристичне місце.

У кількох частинах країни було посилено заходи безпеки: на залізничних вокзалах, у фінансовій столиці Мумбаї та в сусідньому північному штаті Уттар-Прадеш введено режим підвищеної готовності.

Автобусні станції та багатолюдні ринки Делі ставали об'єктами вибухів у 1980-х і 1990-х роках. Кілька вибухів сталося і в 2000-х роках. У всіх цих випадках відповідальність покладали на ісламістських бойовиків або сикхських сепаратистів.

У 2011 році потужна бомба, закладена в портфель біля будівлі Високого суду Делі, забрала життя 12 осіб і поранила десятки.

Вибух в Ісламабаді після вибуху в Індії

11 листопада вибух прогримів і в столиці Пакистану, Ісламабаді, загинули 12 осіб і 20 дістали поранення.

Джерело в службі безпеки Пакистану повідомило CNN, що вибух біля будівлі Верховного суду міста у вівторок вдень розслідують як атаку смертника.

В Ісламабаді потрібен високий рівень безпеки при в'їзді та виїзді з міста, і по всій столиці діють спеціальні зони безпеки. Вибух стався на парковці в районі, де зосереджені високопоставлені урядові установи.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, проте в заяві джерела в службі безпеки CNN стверджується, що напад було скоєно бойовиками, пов'язаними з афганським рухом "Талібан" та Індією.

Нагадаємо, тільки навесні 2025 року конфлікт між Індією і Пакистаном ледь не переріс у війну.

А на початку жовтня вздовж афгано-пакистанського кордону стався один із найсерйозніших за останні роки спалахів бойових дій між силами, підконтрольними талібам, і пакистанськими силовими підрозділами.