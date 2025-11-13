В США отчеканили последнюю монетку в 1 цент, которую выпускали более 230 лет (видео)

В современных США за один цент ничего нельзя купить, а изготовление каждой монеты обходится почти в 4 цента.

"Боже, благослови Америку, и мы сэкономим налогоплательщикам 56 миллионов долларов", — заявил казначей Брэндон Бич на Монетном дворе США в Филадельфии, прежде чем нажать кнопку чеканки последнего цента, сообщает АР.

В США отчеканили последний цент

Одноцентовики из последнего тиража продадут на аукционе.

Когда монета в 1 цент появилась в 1793 году, за нее можно было купить печенье, свечу или конфету. Сейчас большинство из них валяются в банках или ящиках для хлама.

Миллиарды пенни по-прежнему находятся в обращении и останутся законным платежным средством, но новые монеты больше выпускаться не будут.

По словам Бича, последней американской монетой, выпуск которой был прекращен, стала монета в полцента в 1857 году.

По словам чиновников, производство большей части одноцентовиков было прекращено летом. Во время последней чеканки рабочие монетного двора молча стояли на фабрике, словно прощаясь со старым другом.

"Это эмоциональный день. Но это не стало неожиданностью", — сказал Клейтон Кротти, проработавший на монетном дворе 15 лет.

Президент Дональд Трамп отдал приказ об отмене чеканки монеты в 1 цент, поскольку издержки выросли, а оценка в 1 цент фактически устарела.

Тем не менее, многие американцы испытывают по ним ностальгию , считая цент, или, как их еще называют, "пенни" символом удачи или приятным предметом для коллекционирования. Некоторые розничные торговцы в последние недели выразили обеспокоенность в связи с истощением запасов и приближением окончания производства. Они заявили, что отказ от них был внезапным и не сопровождался никакими государственными инструкциями о том, как проводить транзакции.

Некоторые магазины округляли цены в меньшую сторону, чтобы не обсчитывать покупателей. Другие умоляли покупателей приносить точную сумму сдачи. Самые изобретательные из них предлагали призы, например, бесплатный напиток, в обмен на кучу монет.

Одноцентовики больше чеканить не будут Фото: Скриншот

"Мы выступаем за отмену пенни уже 30 лет. Но это не тот путь, который нам нужен", — заявил в прошлом месяце Джефф Ленард из Национальной ассоциации магазинов шаговой доступности.

Сторонники отмены монеты ссылались на экономию средств, ускорение процесса оплаты на кассах и тот факт, что некоторые страны уже прекратили выпуск одноцентовых монет. Например, Канада прекратила чеканку в 2012 году.

Некоторые банки начали нормировать поставки, что стало несколько парадоксальным результатом усилий по решению проблемы, которую многие считают переизбытком монет. За последнее столетие около половины монет, отчеканенных на монетных дворах Филадельфии и Денвера, были именно монеты в один цент.

