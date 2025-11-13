У США викарбували останню монетку в 1 цент, яку випускали понад 230 років (відео)

У сучасних США за один цент нічого не можна купити, а виготовлення кожної монети обходиться майже в 4 центи.

"Боже, благослови Америку, і ми заощадимо платникам податків 56 мільйонів доларів", — заявив скарбник Брендон Біч на Монетному дворі США у Філадельфії, перш ніж натиснути кнопку карбування останнього цента, повідомляє АР.

У США викарбували останній цент

Одноцентовики з останнього тиражу продадуть на аукціоні.

Коли монета в 1 цент з'явилася 1793 року, за неї можна було купити печиво, свічку або цукерку. Зараз більшість із них валяються в банках або ящиках для мотлоху.

Мільярди пенні, як і раніше, перебувають в обігу і залишаться законним платіжним засобом, але нові монети більше випускатися не будуть.

За словами Біча, останньою американською монетою, випуск якої було припинено, стала монета в півцента 1857 року.

За словами чиновників, виробництво більшої частини одноцентовиків було припинено влітку. Під час останнього карбування робітники монетного двору мовчки стояли на фабриці, немов прощаючись зі старим другом.

"Це емоційний день. Але це не стало несподіванкою", — сказав Клейтон Кротті, який пропрацював на монетному дворі 15 років.

Президент Дональд Трамп віддав наказ про скасування карбування монети в 1 цент, оскільки витрати зросли, а оцінка в 1 цент фактично застаріла.

Проте багато американців відчувають за ними ностальгію, вважаючи цент, або, як їх ще називають, "пенні" символом удачі або приємним предметом для колекціонування. Деякі роздрібні торговці останніми тижнями висловили стурбованість у зв'язку з виснаженням запасів і наближенням закінчення виробництва. Вони заявили, що відмова від них була раптовою і не супроводжувалася жодними державними інструкціями про те, як проводити транзакції.

Деякі магазини округляли ціни в менший бік, щоб не обраховувати покупців. Інші благали покупців приносити точну суму здачі. Найвинахідливіші з них пропонували призи, наприклад, безкоштовний напій, в обмін на купу монет.

Одноцентовики більше карбувати не будуть Фото: Скриншот

"Ми виступаємо за скасування пенні вже 30 років. Але це не той шлях, який нам потрібен", — заявив минулого місяця Джефф Ленард із Національної асоціації магазинів крокової доступності.

Прихильники скасування монети посилалися на економію коштів, прискорення процесу оплати на касах і той факт, що деякі країни вже припинили випуск одноцентових монет. Наприклад, Канада припинила карбування у 2012 році.

Деякі банки почали нормувати поставки, що стало дещо парадоксальним результатом зусиль з вирішення проблеми, яку багато хто вважає надлишком монет. За останнє століття близько половини монет, викарбуваних на монетних дворах Філадельфії та Денвера, були саме монети в один цент.

