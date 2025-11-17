С молниями и столбом пепла: в Японии извергнулся самый активный вулкан (видео)

Вулкан Сакурадзима остается активным с 1955 года и прошлой ночью он "порадовал" вулканологов извержением с пеплом и дымом.

Извержение произошло около полуночи прошлой ночью в кратере Минамидакэ на вершине вулкана Сакурадзима в городе Кагосима. Столбы пепла поднялись на высоту 4400 метров. По данным Региональной метеорологической обсерватории Кагосимы, это первый случай, когда столбы дыма превысили 4000 метров с 18 октября прошлого года. Вулканические породы достигли пятой станции, расположенной в 1,2 километра от кратера, но пирокластических потоков не обнаружено, сообщает Yomiuri.

Сакурадзима извергается с 1955 года

На кадрах, размещенных в Интернете, запечатлен момент извержения вулкана на острове Кюсю, в результате которого в небо взметнулся столб темного пепла, а на заднем плане появились разряды молний.

Метеорологическое агентство прогнозирует выпадение пепла в части префектуры Кагосима, где расположен вулкан, и соседней префектуре Миядзаки.

Агентство сохранило уровень опасности на уровне трех по пятибалльной шкале, что ограничивает доступ к горе.

Сейчас из жерла вулкана идет белый дым.

Вулкан Сакурадзима (Остров сакуры – ред.), который находится на одноименном острове, а теперь полуострове, активен с 1955 года.

Сакурадзима - это не только вулкан, но и популярное туристическое место

Каждый год происходят тысячи небольших извержений, в результате которых пепел и камни поднимаются на высоту до нескольких километров над горами.

В последний раз небольшие извержения наблюдались в мае этого года, что нарушило местное авиасообщение.

Извержения также наблюдались в феврале 2024 года, феврале 2023 года, июле 2022 года и октябре 2020 года.

На острове Сакурадзима проживает несколько тысяч человек, а также имеется ряд школ, храмов и магазинов.

Это еще и популярное туристическое направление. Сакурадзима славится своей керамикой из вулканического пепла, а также мандаринами и редькой-дайкон, выращенными на вулканической почве.

А тем временем в Италии все чаще проявляет активность супервулкан Флегрейские поля. Флегрейские поля или "пылающие поля" извергались в последний раз в 1538 году.