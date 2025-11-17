Із блискавками та стовпом попелу: в Японії вивергнувся найактивніший вулкан (відео)
Вулкан Сакурадзіма залишається активним з 1955 року і минулої ночі він "потішив" вулканологів виверженням з попелом і димом.
Виверження сталося близько опівночі минулої ночі в кратері Мінамідаке на вершині вулкана Сакурадзіма в місті Кагосіма. Стовпи попелу піднялися на висоту 4400 метрів. За даними Регіональної метеорологічної обсерваторії Кагосіми, це перший випадок, коли стовпи диму перевищили 4000 метрів з 18 жовтня минулого року. Вулканічні породи досягли п'ятої станції, розташованої за 1,2 кілометра від кратера, але пірокластичних потоків не виявлено, повідомляє Yomiuri.
На кадрах, розміщених в Інтернеті, зображено момент виверження вулкана на острові Кюсю, внаслідок якого в небо зметнувся стовп темного попелу, а на задньому плані з'явилися розряди блискавок.
Метеорологічне агентство прогнозує випадання попелу в частині префектури Кагосіма, де розташований вулкан, і сусідній префектурі Міядзакі.
Агентство зберегло рівень небезпеки на рівні трьох за п'ятибальною шкалою, що обмежує доступ до гори.
Зараз із жерла вулкана йде білий дим.
Вулкан Сакурадзіма (Острів сакури — ред.), який розташований на однойменному острові, а тепер півострові, активний з 1955 року.
Щороку відбуваються тисячі невеликих вивержень, унаслідок яких попіл і каміння піднімаються на висоту до кількох кілометрів над горами.
Востаннє невеликі виверження спостерігалися в травні цього року, що порушило місцеве авіасполучення.
Виверження також спостерігалися в лютому 2024 року, лютому 2023 року, липні 2022 року і жовтні 2020 року.
На острові Сакурадзіма проживає кілька тисяч осіб, а також є низка шкіл, храмів і магазинів.
Це ще й популярний туристичний напрямок. Сакурадзіма славиться своєю керамікою з вулканічного попелу, а також мандаринами та редькою-дайкон, вирощеними на вулканічному ґрунті.
А тим часом в Італії все частіше проявляє активність супервулкан Флегрейські поля. Флегрейські поля або "палаючі поля" вивергалися востаннє 1538 року.