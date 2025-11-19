Платье Мелании и вопросы о Хашогги: прием Трампа для саудовского принца вызвал грандиозный скандал

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман прибыл с официальным визитом в Вашингтон, где президент США устроил для него прием и торжественный ужин со знаменитостями. Но вся эта роскошь сопровождалась скандалами.

Во время официального ужина в Белом доме во вторник Трамп заявил, что он "выводит наше военное сотрудничество на новый уровень", назначив Саудовскую Аравию важным союзником США, не входящим в НАТО. Этот статус предоставляет партнеру США военные и экономические привилегии, но не подразумевает обязательств в области безопасности. Удары США по иранским ядерным объектам в июне повысили безопасность Саудовской Аравии, добавил Трамп. Но перед ужином были неудобные вопросы об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Фокус собрал все, что известно.

Убийство Хашогги – Трамп заявил, что такое "случается"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мухаммед бин Салман ничего не знал об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году саудовскими агентами, защищая находившегося с визитом наследного принца Саудовской Аравии, что противоречит оценке американской разведки.

Трамп заявил, что убийства "случаются" Фото: The White House

Споры вокруг убийства Хашогги, обозревателя Washington Post и проживающего в США критика руководства Саудовской Аравии, вновь разгорелись в Овальном кабинете перед камерами, когда фактический правитель королевства нанес свой первый визит в Белый дом за более чем семь лет, стремясь еще больше реабилитировать свой международный имидж, подпорченный инцидентом.

"Многим не нравился этот джентльмен, о котором вы говорите, независимо от того, нравился он вам или нет. Что-то произошло, но он ничего об этом не знал, и на этом все и остановимся", — сказал Трамп журналистам, сидя рядом с бин Салманом.

Трамп рьяно защищал принца от журналистов

Бин Салман сказал, что ему было "больно" услышать о смерти Хашогги, но его правительство "предприняло все необходимые шаги для расследования". "Мы усовершенствовали нашу систему, чтобы гарантировать, что ничего подобного не повторится. Это больно и огромная ошибка", — заявил принц журналистам.

Трамп также назвал Хашогги "крайне противоречивым" и сказал: "Нравился он вам или нет, всякое случается".

А потом упрекнул репортеров, которые подняли этот вопрос в присутствии саудовского принца.

"Вам не нужно смущать нашего гостя, задавая подобные вопросы", — сказал Трамп в Овальном кабинете.

Мэри Брюс из ABC News задала самые неудобные вопросы, чем взбесила президента США, который пригрозил лишить канал лицензии, а ее назвал "строптивой" и "ужасным репортером".

Вдова Хашогги, Ханан Элатр Хашогги, отреагировала на комментарии Трампа, заявив, что прошлое журналиста "не может быть оправданием для его убийства".

Зеленое платье Мелании Трамп – реверанс зеленому знамени Саудовской Аравии

Но скандал вызвала не только реакция президента США на убийство Хашогги, но и платье первой леди Мелании Трамп, которое она выбрала для приема.

55-летняя Мелания Трамп блистала в изумрудном платье без бретелек от Elie Saab за 3350 долларов — в тон флагу Саудовской Аравии. Что вызвало обвинения в том, что Белый дом уж слишком старается угодить принцу.

Прием Дональда Трампа – Маск вернулся в Белый дом

Мухаммед бин Салман, или, как его называют, МБС, присутствовал на ужине один, но к нему присоединились делегация Саудовской Аравии и ряд руководителей американских компаний, включая Илона Маска, что ознаменовало его возвращение в Белый дом после драматической ссоры с Трампом в июне.

На приеме в честь принца был замечен опальный Илон Маск

Футболист Криштиану Роналду также был приглашен вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В Восточной комнате также находились Дональд Трамп-младший со своей девушкой Беттиной Андерсон, Тиффани Трамп с мужем Майклом Булосом, госсекретарь Марко Рубио, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а также Брет Байер и Мария Бартиромо из Fox News.

Среди присутствовавших руководителей бизнеса были Тим Кук из Apple, Чарльз Шваб, Мэри Барра из General Motors, Альберт Бурла из Pfizer, Дэвид Эллисон из CBS News, Алекс Карп из Palantir, Стивен Шварцман из Blackstone Group, Джейн Фрейзер из CitiGroup и прочие.

"Мне бы хотелось, чтобы у нас было еще около 2000 мест", — прокомментировал Трамп, произнося тост, и пообещав пригласить саудовцев на второй ужин, как только, по оценкам президента, его бальный зал будет достроен примерно через два года.

США и Саудовская Аравия – о чем договорились

Дональд Трамп объявил, что называет Саудовскую Аравию важным союзником, не входящим в НАТО, и обе стороны объявили о соглашениях о продаже оружия, сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, искусственном интеллекте и критически важных полезных ископаемых.

Трамп устроил саудовскому принцу роскошный прием

Этот статус был присвоен лишь 20 странам, а также Тайваню. Трамп также похвалил наследного принца за обещание инвестировать 1 триллион долларов в экономику США.

Также саудиты получат пакет мер безопасности США, включающий истребители-невидимки F-35 – самолеты пятого поколения, которые укрепят отношения Эр-Рияда с Вашингтоном.

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что бин Салман одобрил захват или убийство Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Наследный принц отрицал, что отдал приказ об этой операции, но признал ответственность как фактический правитель королевства.

Ранее Фокус писал, как прошел визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Президенту США устроили королевский прием.