Сукня Меланії та питання про Хашоггі: прийом Трампа для саудівського принца викликав грандіозний скандал

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман прибув з офіційним візитом до Вашингтона, де президент США влаштував для нього прийом і урочисту вечерю зі знаменитостями. Але вся ця розкіш супроводжувалася скандалами.

Під час офіційної вечері в Білому домі у вівторок Трамп заявив, що він "виводить наше військове співробітництво на новий рівень", призначивши Саудівську Аравію важливим союзником США, що не входить до НАТО. Цей статус надає партнеру США військові та економічні привілеї, але не передбачає зобов'язань у сфері безпеки. Удари США по іранських ядерних об'єктах у червні підвищили безпеку Саудівської Аравії, додав Трамп. Але перед вечерею були незручні запитання про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі 2018 року. Фокус зібрав усе, що відомо.

Убивство Хашоггі — Трамп заявив, що таке "трапляється"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мухаммед бін Салман нічого не знав про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі 2018 року саудівськими агентами, захищаючи спадкоємного принца Саудівської Аравії, який перебував із візитом, що суперечить оцінці американської розвідки.

Трамп заявив, що вбивства "трапляються" Фото: The White House

Суперечки навколо вбивства Хашоггі, оглядача Washington Post і критика керівництва Саудівської Аравії, який мешкає у США, знову розгорілися в Овальному кабінеті перед камерами, коли фактичний правитель королівства здійснив свій перший візит до Білого дому за більш ніж сім років, прагнучи ще більше реабілітувати свій міжнародний імідж, зіпсований інцидентом.

"Багатьом не подобався цей джентльмен, про якого ви говорите, незалежно від того, подобався він вам чи ні. Щось сталося, але він нічого про це не знав, і на цьому все і зупинимося", — сказав Трамп журналістам, сидячи поруч із бін Салманом.

Трамп завзято захищав принца від журналістів

Бін Салман сказав, що йому було "боляче" почути про смерть Хашоггі, але його уряд "вжив усіх необхідних заходів для розслідування". "Ми вдосконалили нашу систему, щоб гарантувати, що нічого подібного не повториться. Це боляче і величезна помилка", — заявив принц журналістам.

Трамп також назвав Хашоггі "вкрай суперечливим" і сказав: "Подобався він вам чи ні, всяке трапляється".

А потім дорікнув репортерам, які порушили це питання в присутності саудівського принца.

"Вам не потрібно бентежити нашого гостя, ставлячи такі запитання", — сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Мері Брюс з ABC News поставила найнезручніші запитання, чим розлютила президента США, який погрожував позбавити канал ліцензії, а її назвав "норовливою" і "жахливим репортером".

Вдова Хашоггі, Ханан Елатр Хашоггі, відреагувала на коментарі Трампа, заявивши, що минуле журналіста "не може бути виправданням для його вбивства".

Зелена сукня Меланії Трамп — реверанс зеленому прапору Саудівської Аравії

Але скандал викликала не тільки реакція президента США на вбивство Хашоггі, а й сукня першої леді Меланії Трамп, яку вона обрала для прийому.

55-річна Меланія Трамп блищала в смарагдовій сукні без бретелей від Elie Saab за 3350 доларів — у тон прапору Саудівської Аравії. Що викликало звинувачення в тому, що Білий дім аж надто намагається догодити принцу.

Прийом Дональда Трампа — Маск повернувся в Білий дім

Мухаммед бін Салман, або, як його називають, МБС, був присутнім на вечері один, але до нього приєдналися делегація Саудівської Аравії і низка керівників американських компаній, включно з Ілоном Маском, що ознаменувало його повернення в Білий дім після драматичної сварки з Трампом у червні.

На прийомі на честь принца був помічений опальний Ілон Маск

Футболіст Кріштіану Роналду також був запрошений разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. У Східній кімнаті також перебували Дональд Трамп-молодший зі своєю дівчиною Беттіною Андерсон, Тіффані Трамп із чоловіком Майклом Булосом, держсекретар Марко Рубіо, спікер Палати представників Майк Джонсон, а також Брет Баєр і Марія Бартіромо з Fox News.

Серед присутніх керівників бізнесу були Тім Кук з Apple, Чарльз Шваб, Мері Барра з General Motors, Альберт Бурла з Pfizer, Девід Еллісон з CBS News, Алекс Карп з Palantir, Стівен Шварцман з Blackstone Group, Джейн Фрейзер з CitiGroup та інші.

"Мені б хотілося, щоб у нас було ще близько 2000 місць", — прокоментував Трамп, виголошуючи тост, і пообіцявши запросити саудівців на другу вечерю, тільки-но, за оцінками президента, його бальну залу буде добудовано приблизно за два роки.

США і Саудівська Аравія — про що домовилися

Дональд Трамп оголосив, що називає Саудівську Аравію важливим союзником, який не входить до НАТО, і обидві сторони оголосили про угоди щодо продажу зброї, співпраці в галузі цивільної ядерної енергетики, штучного інтелекту і критично важливих корисних копалин.

Трамп влаштував саудівському принцу розкішний прийом

Цей статус було надано лише 20 країнам, а також Тайваню. Трамп також похвалив наслідного принца за обіцянку інвестувати 1 трильйон доларів в економіку США.

Також саудити отримають пакет заходів безпеки США, що включає винищувачі-невидимки F-35 — літаки п'ятого покоління, які зміцнять відносини Ер-Ріяда з Вашингтоном.

Нагадаємо, американські спецслужби дійшли висновку, що бін Салман схвалив захоплення або вбивство Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Наслідний принц заперечував, що віддав наказ про цю операцію, але визнав відповідальність як фактичний правитель королівства.

Раніше Фокус писав, як пройшов візит Дональда Трампа в Саудівську Аравію. Президенту США влаштували королівський прийом.