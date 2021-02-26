Розвідка США заявила, що вбивство журналіста Хашоґджі схвалив особисто саудівський принц, — CNN

В американському відомстві вважають, що принц має "абсолютний контроль" за спецслужбами, тому розправа не могла пройти без його відома.

26 лютого 2021 року розвідка США розсекретила звіт про вбивство Джамаля Хашоґджі, опозиційного до влади Саудівської Аравії журналіста, який у 2018 році зайшов у саудівське консульство в Стамбулі, після чого його більше не бачили. За їхньою інформацією, операцію із затримання або вбивства Хашоґджі нібито схвалив особисто наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд. Про це розповідає CNN.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Салман схвалив операцію в Стамбулі із затримання або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі", — сказано в звіті американських спецслужб.

У розвідці США дійшли такого висновку через те, що Мухаммед контролює ухвалення рішень в країні й нібито підтримує насильницькі заходи проти опозиціонерів, зокрема — і за кордоном.

"З 2017 року наслідний принц повністю контролює служби безпеки і розвідки Королівства, тому малоймовірно, що саудівські чиновники провели б операцію подібного роду без дозволу наслідного принца", — сказано в звіті.

У документі йдеться про те, що для вбивства Хашоґджі в Стамбул у жовтні 2018 року нібито прибула команда з 15 агентів, серед яких було 7 бійців елітного підрозділу охорони принца.

Американська розвідка стверджує, що під час підготовки вбивства журналіста саудівський принц створив у держапараті атмосферу страху, в якій чиновники боялися звільнення або арешту в разі невиконання наказів.

Також CNN зазначає, що напередодні оприлюднення цього звіту, 25 лютого, між президентом США Джо Байденом і принцом Саудівської Аравії відбулася телефонна розмова, проте її подробиці на поточний момент невідомі.

Нагадаємо, 59-річний журналіст Джамаль Хашоґджі критикував саудівську владу, через що став дисидентом, однак добровільно покинув США в 2017 році. Востаннє його бачили, коли він входив у консульство Саудівської Аравії 2 жовтня 2018 року, куди прийшов щоб отримати документи, необхідні для одруження. Хашоґджі так і не вийшов з будівлі диппредставництва Саудівської Аравії.

У листопаді 2018 року Саудівська Аравія визнала смерть журналіста в своєму консульстві. За їхньою версією Хашоґджі загинув унаслідок бійки, яка завʼязалася в консульстві.

У червні 2019 року ООН опублікувала звіт, в якому заявила, що у вбивстві журналіста нібито брали участь 15 агентів, які використовували "державні кошти" для виконання завдання. А власне вбивство Хашоґджі було нібито "схвалене високопоставленими саудівськими чиновниками".

У вересні 2019 року турецька газета Sabah оприлюднила стенограму запису, на яку нібито потрапили останні години життя саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. За версією видання, Хашоґджі був задушений пакетом, який одягли йому на голову, а після судмедексперт з "ударного загону" розчленував його тіло.

У вересні того ж року наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд визнав, що несе відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашогджі, оскільки воно сталося в період його управління країною.