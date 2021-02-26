Разведка США заявила, что убийство журналиста Хашогги одобрил лично саудовский принц, - CNN

В американском ведомстве считают, что принц имеет "абсолютный контроль" за спецслужбами, поэтому расправа не могла пройти без его ведома.

26 февраля 2021 года разведка США рассекретила отчет об убийстве Джамаля Хашогги, оппозиционного к властям Саудовской Аравии журналиста, который в 2018 году зашел в саудовское консульство в Стамбуле, после чего его больше не видели. По их информации, операцию по поимке или убийству Хашогги якобы одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Об этом рассказывает CNN.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле по задержанию или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", — сказано в отчете американских спецслужб.

В разведке США пришли к такому выводу из-за того, что Мухаммед контролирует принятие решений в стране и якобы поддерживает насильственные меры против оппозиционеров, в том числе — и за рубежом.

"С 2017 года наследный принц полностью контролирует службы безопасности и разведки Королевства, поэтому маловероятно, что саудовские чиновники провели бы операцию подобного рода без разрешения наследного принца", — сказано в отчете.

В документе говорится о том, что для убийства Хашогги в Стамбул в октябре 2018 года якобы прибыла команда из 15 агентов, среди которых было 7 бойцов элитного подразделения охраны принца.

Американская разведка утверждает, что во время подготовки убийства журналиста саудовский принц создал в госаппарате атмосферу страха, в которой чиновники боялись увольнения или ареста в случае невыполнения приказов.

Также CNN отмечает, что накануне обнародования этого отчета, 25 февраля, между президентом США Джо Байденом и принцем Саудовской Аравии состоялся телефонный разговор, однако его подробности на текущий момент неизвестны.

Напомним, 59-летний журналист Джамаля Хашогги критиковал саудовские власти, из-за чего стал диссидентом, однако добровольно покинул США в 2017 году. В последний раз его видели входящим в консульство Саудовской Аравии 2 октября 2018 года, куда он пришел чтобы получить документы, необходимые для женитьбы. Хашогги так и не вышел из здания диппредставительства Саудовской Аравии.

В ноябре 2018 года Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве. По их версии Хашогги погиб в результате драки, которая завязалась в консульстве.

В июне 2019 года ООН опубликовала отчет, в котором заявила, что в убийстве журналиста якобы участвовали 15 агентов, использовавших "государственные средства" для выполнения задания. А само убийство Хашогги было якобы "одобрено высокопоставленными саудовскими чиновниками".

В сентябре 2019 года турецкая газета Sabah обнародовала стенограмму записи, на которую якобы попали последние часы жизни саудовского журналиста Джамаль Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии издания, Хашогги был задушен пакетом, который надели ему на голову, а после судмедэксперт из "ударного отряда" расчленил его тело.

В сентябре того же года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления страной.