Зарево видно за километры: в Свердловской области РФ внезапно загорелся поезд с мазутом (видео)

Пожар на железной дороге произошел на границе Пермской и Свердловской областей. От взрыва цистерны с мазутом слетели с дороги и загорелся весь состав.

Причина возгорания неизвестна и информации крайне мало, так как официально об инциденте российские власти подробностей не сообщают, пишет издание Astra.

"Два вагона-цистерны грузового поезда загорелись на перегоне Шамары – Кордон на границе Пермского края и Свердловской области", — сообщили в Свердловской железной дороге (СвЖД).

Движение на перегоне приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. Сообщается, что пожар на ЖД местное МЧС не тушит, туда отправили два пожарных поезда.

Тем временем на видео, которое появилось в соцсетях, мужчина за кадром говорит, что от взрыва цистерны слетели с рельсов и загорелись остальные вагоны.

Судя по ролику, взорвались, или загорелись несколько цистерн, одна из них лежит поперек дороги. Столб пламени поднимается над деревьями в лесу.

Напомним, ранее в Нижегородской области России взрывался состав, который перевозил опасные грузы. Об этом инциденте также мало что сообщили официально.

А украинские военные разведчики 13 ноября провели спецоперацию, которая заблокировала движение поездов по Транссибирской магистрали.