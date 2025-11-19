Заграву видно за кілометри: у Свердловській області РФ раптово загорівся поїзд із мазутом (відео)

Пожежа на залізниці сталася на кордоні Пермської та Свердловської областей. Від вибуху цистерни з мазутом злетіли з дороги і загорівся весь склад.

Причина загоряння невідома й інформації вкрай мало, оскільки офіційно про інцидент російська влада подробиць не повідомляє, пише видання Astra.

"Два вагони-цистерни вантажного поїзда загорілися на перегоні Шамари — Кордон на кордоні Пермського краю і Свердловської області", — повідомили у Свердловській залізниці (СвЗ).

Рух на перегоні призупинено, можливі затримки пасажирських поїздів. Повідомляється, що пожежу на залізниці місцеве МНС не гасить, туди відправили два пожежних потяги.

Тим часом на відео, яке з'явилося в соцмережах, чоловік за кадром каже, що від вибуху цистерни злетіли з рейок і загорілися інші вагони.

Відео дня

Судячи з ролика, вибухнули або загорілися кілька цистерн, одна з них лежить поперек дороги. Стовп полум'я піднімається над деревами в лісі.

Нагадаємо, раніше в Нижньогородській області Росії вибухав потяг, який перевозив небезпечні вантажі. Про цей інцидент також мало що повідомили офіційно.

А українські військові розвідники 13 листопада провели спецоперацію, яка заблокувала рух поїздів Транссибірською магістраллю.