Скандал в США: Трамп сказал, что шестерых демократов надо повесить, теперь им поступают угрозы

Президент США заявил, что "демократы-мятежники", призывающие американских солдат отказаться от выполнения незаконных приказов, должны быть приговорены к смерти. Теперь Белый дом пытается его оправдать.

Президент США Дональд Трамп 20 ноября обрушился с критикой на законодателей-демократов, заявивших американским военнослужащим, что они должны отказываться от любых незаконных приказов, назвав их предателями, которым может грозить смертная казнь. У этого заявления были последствия, Фокус разбирался, что происходит в Вашингтоне.

Смертная казнь для демократов – почему Трамп разозлился

Трамп перепостил статью о видео, опубликованном во вторник шестью законодателями-демократами, служившими в армии или в разведывательном сообществе. "Бунтарское поведение! Которое наказывается смертной казнью!", — написал Трамп капслоком в Truth Social.

"Это действительно плохо и опасно для нашей страны. Их слова нельзя просто так пропустить. Это преступное поведение предателей! Сажать их?" – спрашивал Трамп еще в одном посте.

Позже на брифинге для прессы пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила "нет" на вопрос о том, собирается ли президент казнить членов Конгресса, но она раскритиковала демократов за то, что они поощряют военнослужащих не подчиняться приказам.

Спикер Майк Джонсон попытался исправить ситуацию, одновременно ругая демократов и защищая президента США.

Майк Джонсон попытался оправдать Трампа

Он заявил журналистам, что шумиха была неуместной. По его словам, Трамп просто "давал определение преступлению подстрекательства к мятежу".

"Это фактическое утверждение", — сказал он, настаивая на том, что юристам придется "разобрать" закон. По его словам, именно демократы вели себя "совершенно неподобающим образом".

"Для сенатора вроде Марка Келли или любого другого члена Палаты представителей или Сената вести подобные речи, на мой взгляд, просто выходит за рамки. Я больше ничего не буду говорить по этому поводу", — заявил он журналистам.

Для гражданских лиц законодательство США не предусматривает обвинение в подстрекательстве к мятежу, хотя "заговор с целью подстрекательства к мятежу" влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Для военнослужащих Единый кодекс военной юстиции содержит раздел о подстрекательстве к мятежу, предусматривающий возможное наказание вплоть до смертной казни.

21 ноября Дональда Трамп заявил, что он не угрожал смертью демократам.

Он сказал: "Я не угрожаю смертью, но думаю, что у них серьезные проблемы"

Трамп продолжил, заявив, что в "старые времена" поведение законодателей было бы равносильно смерти.

"Сегодня другой мир, — добавил Трамп. — Это более смиренный, более мягкий мир. Но я скажу вот что: я считаю, что то, что они сделали, — это очень плохо".

Чем демократы разозлили Дональда Трампа

В число законодателей, которых Трамп собирался казнить, вошли сенаторы Элисса Слоткин, бывший аналитик ЦРУ и ветеран войны в Ираке, и Марк Келли, бывший астронавт и ветеран ВМС, а также представители Джейсон Кроу, Мэгги Гудлендер, Крис Делузио и Крисси Хулахан.

В видеоролике они напрямую обращаются к представителям американских военных и разведывательных кругов, заявляя, что администрация Трампа настраивает эти институты против американского народа и угрожает принципам Конституции США.

"Мы знаем, что сейчас вы находитесь под огромным стрессом и давлением. Наши законы четко гласят: вы можете отказаться от незаконных приказов ", — сказали они.

А Слоткин заключила: "Мы хотим, чтобы вы отстаивали наши законы, нашу Конституцию. Не сдавайтесь".

Законодатели не ссылались на какой-либо конкретный инцидент или сценарий и не привели никаких примеров приказов, которые они могли бы счесть незаконными.

Некоторые демократы в Конгрессе резко критиковали военные удары Трампа по предполагаемым наркоторговцам в южной части Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, акцентируя внимание на их законности и отсутствии прозрачности. Также высказывались опасения, что Трамп нанесет удар по самой Венесуэле.

Демократы также оспаривают попытки Трампа задействовать Национальную гвардию для поддержки иммиграционных репрессий в городах США.

Многие сенаторы-республиканцы в четверг отказались комментировать высказывания Трампа.

"Ну, это его мнение", — сказал сенатор Тим Шихи, республиканец из Монтаны и бывший "морской котик" ВМС США.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, заявил журналистам, что ему не понравилось видео демократов, но назвал реакцию Трампа на их сообщение "чрезмерной".

Сенатор Чак Шумер, возглавляющий демократов в своей палате, назвал посты Трампа прямой угрозой.

"Когда Дональд Трамп использует язык казни и государственной измены, некоторые из его сторонников вполне могут прислушаться. Он зажигает спичку, облитую бензином", — заявил Шумер в Сенате.

А потом опубликовал пост в Х, в котором заявил: "Давайте будем предельно ясны: президент Соединенных Штатов призывает к казни избранных должностных лиц".

Демократы наняли охрану после угроз Трампа

Шесть демократов находятся под круглосуточной охраной полиции Капитолия после того, как Дональд Трамп обвинил их в "подстрекательском поведении", которое должно "наказываться смертной казнью".

Слоткин, ветеран ЦРУ, сообщила, что получила сотни угроз после заявления Трампа, а полиция Капитолия установила за каждым законодателем полное наблюдение ради их собственной безопасности.

"Полиция Капитолия пришла к нам и сказала: "Мы обеспечим круглосуточную охрану". Перед моим домом дежурят сотрудники правоохранительных органов", — рассказала она.

Слоткин философски отметила, что угрозы ее не удивляют: "Если президент говорит, что вас следует повесить, то мы не должны удивляться, когда люди на местах последуют его примеру и скажут еще хуже".

