Скандал у США: Трамп сказав, що шістьох демократів треба повісити, тепер їм надходять погрози

Президент США заявив, що "демократи-бунтівники", які закликають американських солдатів відмовитися від виконання незаконних наказів, мають бути засуджені до смерті. Тепер Білий дім намагається його виправдати.

Президент США Дональд Трамп 20 листопада обрушився з критикою на законодавців-демократів, які заявили американським військовослужбовцям, що вони повинні відмовлятися від будь-яких незаконних наказів, назвавши їх зрадниками, яким може загрожувати смертна кара. У цієї заяви були наслідки, Фокус розбирався, що відбувається у Вашингтоні.

Смертна кара для демократів — чому Трамп розлютився

Трамп перепостив статтю про відео, опубліковане у вівторок шістьма законодавцями-демократами, які служили в армії або в розвідувальному співтоваристві. "Бунтарська поведінка! Яка карається смертною карою!", — написав Трамп капслоком у Truth Social.

"Це дійсно погано і небезпечно для нашої країни. Їхні слова не можна просто так пропустити. Це злочинна поведінка зрадників! Саджати їх?" — запитував Трамп ще в одному пості.

Пізніше на брифінгу для преси прессе прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт відповіла "ні" на запитання про те, чи збирається президент стратити членів Конгресу, але вона розкритикувала демократів за те, що вони заохочують військовослужбовців не підкорятися наказам.

Спікер Майк Джонсон спробував виправити ситуацію, одночасно лаючи демократів і захищаючи президента США.

Майк Джонсон спробував виправдати Трампа

Він заявив журналістам, що галас був недоречним. За його словами, Трамп просто "давав визначення злочину підбурювання до заколоту".

"Це фактичне твердження", — сказав він, наполягаючи на тому, що юристам доведеться "розібрати" закон. За його словами, саме демократи поводилися "абсолютно неналежним чином".

"Для сенатора на кшталт Марка Келлі або будь-якого іншого члена Палати представників або Сенату вести подібні промови, на мій погляд, просто виходить за рамки. Я більше нічого не буду говорити з цього приводу", — заявив він журналістам.

Для цивільних осіб законодавство США не передбачає обвинувачення в підбурюванні до заколоту, хоча "змова з метою підбурювання до заколоту" тягне за собою максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Для військовослужбовців Єдиний кодекс військової юстиції містить розділ про підбурювання до заколоту, що передбачає можливе покарання аж до смертної кари.

21 листопада Дональда Трамп заявив, що він не погрожував смертю демократам.

Він сказав: "Я не погрожую смертю, але думаю, що у них серйозні проблеми"

Трамп продовжив, заявивши, що в "старі часи" поведінка законодавців була б рівносильною смерті.

"Сьогодні інший світ, — додав Трамп. — Це більш смиренний, більш м'який світ. Але я скажу ось що: я вважаю, що те, що вони зробили, — це дуже погано".

Чим демократи розлютили Дональда Трампа

До числа законодавців, яких Трамп збирався стратити, увійшли сенатори Елісса Слоткін, колишній аналітик ЦРУ і ветеран війни в Іраку, і Марк Келлі, колишній астронавт і ветеран ВМС, а також представники Джейсон Кроу, Меггі Гудлендер, Кріс Делузіо і Кріссі Хулахан.

У Вашингтоні розгорівся неабиякий скандал

У відеоролику вони безпосередньо звертаються до представників американських військових і розвідувальних кіл, заявляючи, що адміністрація Трампа налаштовує ці інститути проти американського народу і загрожує принципам Конституції США.

"Ми знаємо, що зараз ви перебуваєте під величезним стресом і тиском. Наші закони чітко свідчать: ви можете відмовитися від незаконних наказів", — сказали вони.

А Слоткін підсумувала: "Ми хочемо, щоб ви відстоювали наші закони, нашу Конституцію. Не здавайтеся".

Законодавці не посилалися на будь-який конкретний інцидент або сценарій і не навели жодних прикладів наказів, які вони могли б вважати незаконними.

Деякі демократи в Конгресі різко критикували військові удари Трампа по ймовірних наркоторговцях у південній частині Карибського басейну і Тихоокеанського регіону, акцентуючи увагу на їхній законності та відсутності прозорості. Також висловлювалися побоювання, що Трамп завдасть удару по самій Венесуелі.

Демократи також оскаржують спроби Трампа задіяти Національну гвардію для підтримки імміграційних репресій у містах США.

Багато сенаторів-республіканців у четвер відмовилися коментувати висловлювання Трампа.

"Ну, це його думка", — сказав сенатор Тім Шіхі, республіканець із Монтани і колишній "морський котик" ВМС США.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець із Південної Кароліни, заявив журналістам, що йому не сподобалося відео демократів, але назвав реакцію Трампа на їхнє повідомлення "надмірною".

Сенатор Чак Шумер, який очолює демократів у своїй палаті, назвав пости Трампа прямою загрозою.

"Коли Дональд Трамп використовує мову страти і державної зради, деякі з його прихильників цілком можуть прислухатися. Він запалює сірник, облитий бензином", — заявив Шумер у Сенаті.

А потім опублікував пост у Х, у якому заявив: "Давайте будемо гранично зрозумілі: президент Сполучених Штатів закликає до страти обраних посадових осіб".

Пост Чака Шумера

Демократи найняли охорону після погроз Трампа

Шість демократів перебувають під цілодобовою охороною поліції Капітолію після того, як Дональд Трамп звинуватив їх у "підбурювальницькій поведінці", яка має "каратися смертною карою".

Слоткін, ветеран ЦРУ, повідомила, що отримала сотні погроз після заяви Трампа, а поліція Капітолію встановила за кожним законодавцем повне спостереження заради їхньої власної безпеки.

"Поліція Капітолія прийшла до нас і сказала: "Ми забезпечимо цілодобову охорону". Перед моїм будинком чергують співробітники правоохоронних органів", — розповіла вона.

Слоткін філософськи зазначила, що погрози її не дивують: "Якщо президент каже, що вас слід повісити, то ми не повинні дивуватися, коли люди на місцях наслідуватимуть його приклад і скажуть ще гірше".

