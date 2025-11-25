В Эфиопии извергается вулкан, который спал 12 тысяч лет: облако пепла подлетает к Китаю

Вулкан Хайли-Губби на северо-востоке Эфиопии шокировал местных жителей и вулканологов, выбросив в воздух столб пепла на высоту 15 км, который уже привел к отмене рейсов из Индии и Пакистана и движется к Китаю.

Вулкан Хайли-Губби, расположенный в эфиопском регионе Афар примерно в 800 км к северо-востоку от Аддис-Абебы, недалеко от границы с Эритреей, извергался в воскресенье в течение нескольких часов. Это было уникальное явление, так как последний раз вулкан просыпался еще в конце последнего ледникового периода, пишет CBS News.

Пепел от Хайли-Губби несет к Китаю

Вулкан расположен в Рифтовой долине — зоне интенсивной геологической активности, где встречаются две тектонические плиты.

Облака пепла от вулкана пронеслись над Йеменом, Оманом, Индией и северным Пакистаном и теперь движется в сторону Китая.

Индийские авиакомпании Air India и Akasa Air заявили во вторник об отмене десятков рейсов в города на Ближнем Востоке, такие как Джидда, Кувейт и Абу-Даби.

Саймон Карн, вулканолог и профессор Мичиганского технологического университета, подтвердил, что облако пепла "быстро распространяется на восток в субтропическом струйном течении над Аравийским морем в сторону северо-западной Индии и Пакистана".

В мире отменяют рейсы из-за Хайли-Губби

По данным Программы по изучению глобального вулканизма Смитсоновского института, в голоцене, начавшемся около 12 000 лет назад в конце последнего ледникового периода, извержений вулкана Хайли-Губби не зафиксировано.

Представитель местных властей Мохаммед Сеид сообщил, что жертв нет, но извержение может иметь экономические последствия для местного сообщества скотоводов.

"Хотя пока никто не погиб и скот не пострадал, многие деревни оказались покрыты пеплом, и в результате животным стало почти нечего есть", — сказал он.

Так скромно Хайли-Губби выглядел до того, как начал извергаться

Регион Афар подвержен землетрясениям, и местный житель Ахмед Абдела рассказал агентству AP, что услышал громкий звук и то, что он описал как ударную волну.

"Было такое ощущение, будто внезапно взорвалась бомба, полная дыма и пепла", — сказал он.

