В Ефіопії вивергається вулкан, який спав 12 тисяч років: хмара попелу підлітає до Китаю

Вулкан Хайлі-Губбі на північному сході Ефіопії шокував місцевих жителів і вулканологів, викинувши в повітря стовп попелу на висоту 15 км, що вже спричинив скасування рейсів з Індії та Пакистану і рухається до Китаю.

Вулкан Хайлі-Губбі, розташований в ефіопському регіоні Афар приблизно за 800 км на північний схід від Аддіс-Абеби, неподалік від кордону з Еритреєю, вивергався в неділю впродовж кількох годин. Це було унікальне явище, оскільки востаннє вулкан прокидався ще наприкінці останнього льодовикового періоду, пише CBS News.

Попіл від Хайлі-Губбі несе до Китаю

Вулкан розташований у Рифтовій долині — зоні інтенсивної геологічної активності, де зустрічаються дві тектонічні плити.

Хмари попелу від вулкана пронеслися над Єменом, Оманом, Індією і північним Пакистаном, і тепер рухається в бік Китаю.

Індійські авіакомпанії Air India і Akasa Air заявили у вівторок про скасування десятків рейсів до міст на Близькому Сході, таких як Джидда, Кувейт і Абу-Дабі.

Відео дня

Саймон Карн, вулканолог і професор Мічиганського технологічного університету, підтвердив, що хмара попелу "швидко поширюється на схід у субтропічній струменевій течії над Аравійським морем у бік північно-західної Індії та Пакистану".

У світі скасовують рейси через Хайлі-Губбі

За даними Програми з вивчення глобального вулканізму Смітсонівського інституту, у голоцені, що розпочався близько 12 000 років тому наприкінці останнього льодовикового періоду, вивержень вулкана Хайлі-Губбі не зафіксовано.

Представник місцевої влади Мохаммед Сеїд повідомив, що жертв немає, але виверження може мати економічні наслідки для місцевої спільноти скотарів.

"Хоча поки що ніхто не загинув і худоба не постраждала, багато сіл виявилися вкритими попелом, і в результаті тваринам стало майже нічого їсти", — сказав він.

Так скромно Хайлі-Губбі виглядав до того, як почав вивергатися

Регіон Афар схильний до землетрусів, і місцевий житель Ахмед Абдела розповів агентству AP, що почув гучний звук і те, що він описав як ударну хвилю.

"Було таке відчуття, ніби раптово вибухнула бомба, повна диму і попелу", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ефіопський вулкан узагалі вважався таким, що заснув назавжди.

А в Японії вивергається вулкан, який прокинувся ще 55 років тому. Сакурадзіма, який розташований на однойменному острові, став популярною туристичною пам'яткою.