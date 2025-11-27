Престижная премия объявила лучшие рестораны в мире: где расположены 10 лидеров

Одним из самых авторитетных гидов в кулинарном мире является La Liste, который ежегодно составляет рейтинг лучших ресторанов мира. Десять заведений, расположенных в разных странах мира, получили от премии почти самую высокую возможную оценку — 99,5 балла.

Гастрономическая сфера предлагает множество списков и наград, в том числе от Гида Мишлен. Одна из ежегодных премий — La Liste — опубликовала рейтинг из 1000 ресторанов по всему миру, которые оценила как лучшие. Об этом говорится в материале Time Out от 26 ноября.

Список составляют на основе тысяч источников — от критических обзоров до онлайн-оценок посетителей. Премия учитывает не только вкус еды, но и атмосферу, текстуры, подбор вин и тому подобное. В целом топ включает тысячу ресторанов из разных стран.

"Это может показаться большим количеством, но учитывая то, что только в Париже насчитывается более 45 000 заведений питания, вы понимаете, насколько трудно попасть в этот список", — отметили в издании.

В этом году La Liste празднует 10-летие, и первое место в топе разделили сразу десять лидеров. Все они получили 99,5 балла из 100 возможных. Этим заведениям, очевидно, удалось поразить и профессионалов, и широкую публику.

10 лучших ресторанов мира — список лучших ресторанов мира

Первое место в рейтинге La Liste разделили:

Guy Savoy (Париж, Франция);

Schwarzwaldstube (Баирсбронн, Германия);

Lung King Heen (Гонконг, Китай);

Le Bernardin (Нью-Йорк, США);

Cheval Blanc by Peter Knogl (Базель, Швейцария);

Matsukawa (Минато, Япония);

SingleThread (Хилдсбург, США);

Martín Berasategui (Ласарте-Ория, Испания);

Da Vittorio (Брузапорто, Италия);

Robuchon au Dôme (Макао, Китай).

В СМИ отметили, что в десятку лидеров попали различные заведения. Зокорема, SingleThread имеет 3 звезды Мишлен, а Lung King Heen — это традиционный кантонский ресторан в курортном отеле. Полный рейтинг лучших ресторанов по оценке гастрономической премии можно посмотреть по ссылке. Украинские заведения в список не попали.

