Престижная премия объявила лучшие рестораны в мире: где расположены 10 лидеров
Одним из самых авторитетных гидов в кулинарном мире является La Liste, который ежегодно составляет рейтинг лучших ресторанов мира. Десять заведений, расположенных в разных странах мира, получили от премии почти самую высокую возможную оценку — 99,5 балла.
Гастрономическая сфера предлагает множество списков и наград, в том числе от Гида Мишлен. Одна из ежегодных премий — La Liste — опубликовала рейтинг из 1000 ресторанов по всему миру, которые оценила как лучшие. Об этом говорится в материале Time Out от 26 ноября.
Список составляют на основе тысяч источников — от критических обзоров до онлайн-оценок посетителей. Премия учитывает не только вкус еды, но и атмосферу, текстуры, подбор вин и тому подобное. В целом топ включает тысячу ресторанов из разных стран.
"Это может показаться большим количеством, но учитывая то, что только в Париже насчитывается более 45 000 заведений питания, вы понимаете, насколько трудно попасть в этот список", — отметили в издании.
В этом году La Liste празднует 10-летие, и первое место в топе разделили сразу десять лидеров. Все они получили 99,5 балла из 100 возможных. Этим заведениям, очевидно, удалось поразить и профессионалов, и широкую публику.
10 лучших ресторанов мира — список лучших ресторанов мира
Первое место в рейтинге La Liste разделили:
- Guy Savoy (Париж, Франция);
- Schwarzwaldstube (Баирсбронн, Германия);
- Lung King Heen (Гонконг, Китай);
- Le Bernardin (Нью-Йорк, США);
- Cheval Blanc by Peter Knogl (Базель, Швейцария);
- Matsukawa (Минато, Япония);
- SingleThread (Хилдсбург, США);
- Martín Berasategui (Ласарте-Ория, Испания);
- Da Vittorio (Брузапорто, Италия);
- Robuchon au Dôme (Макао, Китай).
В СМИ отметили, что в десятку лидеров попали различные заведения. Зокорема, SingleThread имеет 3 звезды Мишлен, а Lung King Heen — это традиционный кантонский ресторан в курортном отеле. Полный рейтинг лучших ресторанов по оценке гастрономической премии можно посмотреть по ссылке. Украинские заведения в список не попали.
