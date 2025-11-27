Престижна премія оголосила найкращі ресторани у світі: де розташовані 10 лідерів

Одним з найавторитетніших гідів у кулінарному світі є La Liste, який щороку складає рейтинг найкращих ресторанів світу. Десять закладів, розташованих у різних країнах світу, отримали від премії майже найвищу можливу оцінку — 99,5 бала.

Гастрономічна сфера пропонує безліч списків і нагород, в тому числі від Гіду Мішлен. Одна з щорічних премій — La Liste — опублікувала рейтинг з 1000 ресторанів по всьому світу, які оцінила як найкращі. Про це йдеться у матеріалі Time Out від 26 листопада.

Список складають на основі тисяч джерел — від критичних оглядів до онлайн-оцінок відвідувачів. Премія враховує не лише смак їжі, але й атмосферу, текстури, підбір вин тощо. Загалом топ включає тисячу ресторанів з різних країн.

"Це може здатися великою кількістю, але з огляду на те, що тільки в Парижі налічується понад 45 000 закладів харчування, ви розумієте, наскільки важко потрапити до цього списку", — зауважили у виданні.

Відео дня

Цього року La Liste святкує 10-річчя, і перше місце у топі розділили одразу десять лідерів. Усі вони отримали 99,5 бала зі 100 можливих. Цим закладам, очевидно, вдалося вразити і професіоналів, і широку публіку.

10 найкращих ресторанів світу — список

Перше місце у рейтингу La Liste розділили:

Guy Savoy (Париж, Франція);

Schwarzwaldstube (Баїрсбронн, Німеччина);

Lung King Heen (Гонконг, Китай);

Le Bernardin (Нью-Йорк, США);

Cheval Blanc by Peter Knogl (Базель, Швейцарія);

Matsukawa (Мінато, Японія);

SingleThread (Хілдсбург, США);

Martín Berasategui (Ласарте-Орія, Іспанія);

Da Vittorio (Брузапорто, Італія);

Robuchon au Dôme (Макао, Китай).

У ЗМІ зазначили, що у десятку лідерів потрапили різноманітні заклади. Зокорема, SingleThread має 3 зірки Мішлен, а Lung King Heen — це традиційний кантонський ресторан у курортному готелі. Повний рейтинг найкращих ресторанів за оцінкою гастрономічної премії можна переглянути за посиланням. Українські заклади до списку не потрапили.

Нагадаємо, українка показала їдальню КМДА, доступну усім охочим поїсти. Вона підкреслила, що ціни там нижчі, ніж у "Пузатій хаті".

Бразилія здобула почесне звання "Напрямок року 2026". Експерти Travel + Leisure наголосили, що попри вартість перельоту подорож у цю країну варта кожної витраченої копійки.