В Кыргызстане во время визита Путина посольство Украины спрятали за экраном (видео)

Путина в Кыргызстане удостоили самым пышным приемом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Но стыдливо спрятали от российского президента посольство Украины.

Визит Путина в Бишкек длится с 25 ноября. Это уже третий визит российского президента в Кыргызстан с 2022 года, но в этот раз он стал самым роскошным, отмечает российское издание "Агентство". От глаз россиянина даже постарались скрыть украинский флаг у посольства нашей страны.

От Путина спрятали украинский флаг в Бишкеке

У трапа самолета президента РФ встречал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Вдоль ковровой дорожки, по которой политики прошли в здание аэропорта, были выстроены сокольники с беркутами, кинологи с борзыми, танцовщицы в национальных костюмах, а также там поставили юрты и всадников с копьями.

Внутри аэропорта Путину сыграли "Калинку" на местных инструментах – комузе и кыяке.

Відео дня

Путины Садыр Жапаров устроил роскошный прием

26 ноября, отмечает "Агентство", лимузин Путина ехал к президентскому дворцу в сопровождении 26 всадников, двое из которых во главе колонны несли флаги России и Кыргызстана. К приезду Путина были выстроены шеренги военных и людей в кыргызских доспехах, а также военный оркестр.

На время визита Путина все школы Бишкека перевели на дистанционное обучение, а вечером 26 ноября "город встал в пробках" из-за ограничений, связанных с визитом главы Кремля.

Ранее Путин бывал в Бишкеке в декабре 2022 года и в октябре 2023-го.

А журналисты "Радио Свобода" отметили, что большой LED-экран поставили без объяснений, в пресс-службе президента Кыргызстана сообщили, что это "новые элементы протокола". В посольстве Украины сообщили, что "причинно-следственная связь определенно есть".

Вот за эти экраном спрятано посольство Украины Фото: Радио Свобода

Политолог Аркадий Дубнов объяснил, что визит Путина в Бишкек имеет "исключительно важное значение" для принимающей стороны, поскольку он проходит в преддверии внеочередных парламентских выборов в Кыргызстане 30 ноября.

"Единственное, на что не отважились руководители Кыргызстана, встречая Путина в Бишкеке, – это разлить перед ним в аэропорту воды Иссык-Куля", – сыронизировал он.

Внимание на установку экрана обратил украинский журналист Григорий Пырлик, отметив, что между резиденцией Жапарова, где на саммите ОДКБ 27 ноября намерен побывать Путин, и находящимся по соседству посольством Украины в Кыргызстане возводят огромный экран, который "закроет здание посольства и желто-синий флаг" Украины.

Напомним, в 2023 году США подтвердили, что Кыргызстан помогает России с вооружением, в частности поставляет подсанкционные электронику и оборудование.

А в начале ноября 2025 года президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Глава Белого дома обсуждал доступ к богатым минеральным ресурсам региона, где уже активно пытаются действовать Китай и Россия.