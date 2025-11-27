У Киргизстані під час візиту Путіна посольство України сховали за екраном (відео)

Путіна в Киргизстані удостоїли найпишнішим прийомом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Але сором'язливо сховали від російського президента посольство України.

Візит Путіна до Бішкека триває з 25 листопада. Це вже третій візит російського президента до Киргизстану з 2022 року, але цього разу він став найрозкішнішим, зазначає російське видання "Агентство". Від очей росіянина навіть постаралися приховати український прапор біля посольства нашої країни.

Від Путіна сховали український прапор у Бішкеку

Біля трапа літака президента РФ зустрічав президент Киргизстану Садир Жапаров. Уздовж килимової доріжки, якою політики пройшли в будівлю аеропорту, було вишикувано соколярів із беркутами, кінологів із хортами, танцівниць у національних костюмах, а також там поставили юрти і вершників зі списами.

Усередині аеропорту Путіну зіграли "Калинку" на місцевих інструментах — комузі та кияке.

Путіни Садир Жапаров влаштував розкішний прийом

26 листопада, зазначає "Агентство", лімузин Путіна їхав до президентського палацу в супроводі 26 вершників, двоє з яких на чолі колони несли прапори Росії та Киргизстану. До приїзду Путіна було вишикувано шеренги військових і людей у киргизьких обладунках, а також військовий оркестр.

На час візиту Путіна всі школи Бішкека перевели на дистанційне навчання, а ввечері 26 листопада "місто встало в заторах" через обмеження, пов'язані з візитом глави Кремля.

Раніше Путін бував у Бішкеку в грудні 2022 року і в жовтні 2023-го.

А журналісти "Радіо Свобода" зазначили, що великий LED-екран поставили без пояснень, у пресслужбі президента Киргизстану повідомили, що це "нові елементи протоколу". У посольстві України повідомили, що "причинно-наслідковий зв'язок безумовно є".

Ось за цим екраном заховано посольство України Фото: Радіо Свобода

Політолог Аркадій Дубнов пояснив, що візит Путіна в Бішкек має "винятково важливе значення" для сторони, яка його приймає, оскільки він відбувається напередодні позачергових парламентських виборів у Киргизстані 30 листопада.

"Єдине, на що не наважилися керівники Киргизстану, зустрічаючи Путіна в Бішкеку, — це розлити перед ним в аеропорту води Іссик-Куля", — зіронізував він.

Увагу на встановлення екрана звернув український журналіст Григорій Пирлик, зазначивши, що між резиденцією Жапарова, де на саміті ОДКБ 27 листопада має намір побувати Путін, і посольством України в Киргизстані, яке розміщене по сусідству, зводять величезний екран, який "закриє будівлю посольства і жовто-синій прапор" України.

Нагадаємо, 2023 року США підтвердили, що Киргизстан допомагає Росії з озброєнням, зокрема постачає підсанкційну електроніку та обладнання.

А на початку листопада 2025 року президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів п'яти країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Глава Білого дому обговорював доступ до багатих мінеральних ресурсів регіону, де вже активно намагаються діяти Китай і Росія.