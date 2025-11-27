У Киргизстані під час візиту Путіна посольство України сховали за екраном (відео)
Путіна в Киргизстані удостоїли найпишнішим прийомом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Але сором'язливо сховали від російського президента посольство України.
Візит Путіна до Бішкека триває з 25 листопада. Це вже третій візит російського президента до Киргизстану з 2022 року, але цього разу він став найрозкішнішим, зазначає російське видання "Агентство". Від очей росіянина навіть постаралися приховати український прапор біля посольства нашої країни.
Біля трапа літака президента РФ зустрічав президент Киргизстану Садир Жапаров. Уздовж килимової доріжки, якою політики пройшли в будівлю аеропорту, було вишикувано соколярів із беркутами, кінологів із хортами, танцівниць у національних костюмах, а також там поставили юрти і вершників зі списами.
Усередині аеропорту Путіну зіграли "Калинку" на місцевих інструментах — комузі та кияке.
26 листопада, зазначає "Агентство", лімузин Путіна їхав до президентського палацу в супроводі 26 вершників, двоє з яких на чолі колони несли прапори Росії та Киргизстану. До приїзду Путіна було вишикувано шеренги військових і людей у киргизьких обладунках, а також військовий оркестр.
На час візиту Путіна всі школи Бішкека перевели на дистанційне навчання, а ввечері 26 листопада "місто встало в заторах" через обмеження, пов'язані з візитом глави Кремля.
Раніше Путін бував у Бішкеку в грудні 2022 року і в жовтні 2023-го.
А журналісти "Радіо Свобода" зазначили, що великий LED-екран поставили без пояснень, у пресслужбі президента Киргизстану повідомили, що це "нові елементи протоколу". У посольстві України повідомили, що "причинно-наслідковий зв'язок безумовно є".
Політолог Аркадій Дубнов пояснив, що візит Путіна в Бішкек має "винятково важливе значення" для сторони, яка його приймає, оскільки він відбувається напередодні позачергових парламентських виборів у Киргизстані 30 листопада.
"Єдине, на що не наважилися керівники Киргизстану, зустрічаючи Путіна в Бішкеку, — це розлити перед ним в аеропорту води Іссик-Куля", — зіронізував він.
Увагу на встановлення екрана звернув український журналіст Григорій Пирлик, зазначивши, що між резиденцією Жапарова, де на саміті ОДКБ 27 листопада має намір побувати Путін, і посольством України в Киргизстані, яке розміщене по сусідству, зводять величезний екран, який "закриє будівлю посольства і жовто-синій прапор" України.
Нагадаємо, 2023 року США підтвердили, що Киргизстан допомагає Росії з озброєнням, зокрема постачає підсанкційну електроніку та обладнання.
А на початку листопада 2025 року президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів п'яти країн Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Глава Білого дому обговорював доступ до багатих мінеральних ресурсів регіону, де вже активно намагаються діяти Китай і Росія.