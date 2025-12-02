В магазине в Майами украинец заметил "Киевский торт", произведенный в Москве (видео)

Украинец Виталий Гилевич в одном из магазинов города Майами, что в США, заметил "Киевский торт", на упаковке которого указано о месте производства и юридический адрес в Москве.

Торт под названием на русском языке "Новый Киевский" изготовлен в здании под номером 4/6 на улице Береговой проезд, что в Западном административном округе Москвы. Об этом свидетельствуют кадры из соцсетей, где украинец поделился внезапной находкой в магазине в Майами.

Производитель "Нового Киевского" торта, как указано на упаковке, это Общество с ограниченной ответственностью "Фили-Бейкер". Компания работает с 1996 года, как свидетельствуют данные с официального сайта, и поставляет кондитерские изделия, в частности торты, в ряд городов Российской Федерации и "далеко за ее пределами".

Упаковка торта напоминает ту, в которой реализуется "Киевский торт" украинского производителя — компании Roshen. Однако на упаковке украинского торта изображены листья каштана, в то время как на упаковке кондитерского изделия от "Фили-Бейкер" изображены листья, подобные березовым.

"А березовые листья какие, м-м-м", — прокомментировал свою находку украинец.

Открытые источники | "Киевский торт" от компании Roshen

Состав продукта от "Фили-Бейкер" также практически соответствует рецепту украинского "Киевского торта". На упаковке украинского изделия в частности указано, что в торт входят сахар, масло сливочное, жареные измельченные ядра орехов фундука, пшеничная мука, сухой яичный белок, какао-порошок, а также молоко сгущенное, ванилин и тому подобное. Эти же продукты перечислены в российской "версии".

Ранее на сайте Rud поделились рецептом, как приготовить "Киевский торт" дома.

