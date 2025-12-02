У крамниці в Маямі українець помітив "Київський торт", вироблений у Москві (відео)

Українець Віталій Гілєвич в одній із крамниць міста Маямі, що у США, помітив "Київський торт", на пакованні якого зазначено про місце виробництва та юридичну адресу у Москві.

Торт під назвою російською мовою "Новий Київський" виготовлено у будівлі під номером 4/6 на вулиці Береговий проїзд, що у Західному адміністративному окрузі Москви. Про це свідчать кадри із соцмереж, де українець поділився раптовою знахідкою у магазині в Маямі.

Виробник "Нового Київського" торта, як вказано на упаковці, це Товариство з обмеженою відповідальністю "Фили-Бейкер". Компанія працює з 1996 року, як свідчать дані з офіційного сайту, і постачає кондитерські вироби, зокрема торти, у низку міст Російської Федерації та "далеко за її межами".

Паковання торта нагадує те, в якому реалізується "Київський торт" українського виробника — компанії Roshen. Однак на упаковці українського торта зображено листя каштана, у той час як на пакованні кондитерського виробу від "Фили-Бейкер" зображене листя, подібне до березового.

"А березове листя яке, м-м-м", — прокоментував свою знахідку українець.

Відкриті джерела | "Київський торт" від компанії Roshen

Склад продукту від "Фили-Бейкер" також практично відповідає рецепту українського "Київського торта". На пакованні українського виробу зокрема вказано, що у торт входять цукор, масло вершкове, смажені подрібнені ядра горіхів фундука, пшеничне борошно, сухий яєчний білок, какао-порошок, а також молоко згущене, ванілін тощо. Ці ж продукти перелічені у російській "версії".

Раніше на сайті Rud поділилися рецептом, як приготувати "Київський торт" вдома.

Нагадаємо, у 2024 році інформаційний портал "Межа" повідомляв, що росіяни вдруге вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому побратиму.