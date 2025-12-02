Экс-главу дипломатии ЕС Федерику Могерини задержали после обысков: в чем ее подозревают, — СМИ

В Бельгии задержали бывшую руководительницу внешнеполитической службы ЕС Федерику Могерини. Это стало результатом масштабной операции правоохранителей, которые расследуют возможное злоупотребление европейскими средствами и нарушения при проведении тендеров.

Как сообщает бельгийское издание Le Soir, во вторник следователи Европейской прокуратуры провели серию обысков в Брюсселе и Брюгге. Проверки прошли в офисах Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в столице Бельгии и в нескольких помещениях Колледжа Европы — престижного учебного заведения, которое готовит кадры для европейских институтов.

В результате спецоперации правоохранители задержали трех человек. Среди них — Федерика Могерини, которая после завершения дипломатической карьеры возглавляет Колледж Европы. По информации Le Soir и L'Echo, она сейчас находится под контролем полиции и дает показания в рамках расследования. Также были задержаны менеджер учебного заведения и бывший генеральный секретарь ЕСВД, итальянский дипломат Стефано Саннино.

Дело открыто из-за подозрений в возможном фаворитизме при передаче Колледжу Европы контракта на девятимесячную программу подготовки будущих дипломатов ЕС. По данным Европейской прокуратуры, события, которые проверяют следователи, охватывают период 2021-2022 годов и могут включать признаки коррупции, злоупотребления при государственных закупках, конфликта интересов и разглашения служебной информации.

Отдельное внимание следователи уделяют тому, могли ли представители Колледжа заранее получить доступ к критериям отбора в рамках тендера, объявленного ЕСВД.

Кроме этого, Европейская прокуратура, которая была создана в 2021 году как наднациональный орган с расширенными полномочиями, отметила, что перед обысками обратилась с официальной просьбой о снятии иммунитета с некоторых фигурантов. После получения разрешения федеральная полиция Бельгии провела комплексную операцию под руководством следственного судьи Западной Фландрии.

В ЕСВД подтвердили, что их помещения в Брюсселе были среди объектов, где проводились следственные действия. Представитель учреждения отметил, что расследование касается периода, который предшествовал вступлению Кае Каллас на должность Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам в конце 2024 года.

Сейчас задержанным официальные обвинения не предъявлены, а расследование продолжается. Дело называют одним из самых резонансных в деятельности Европейской прокуратуры, ведь оно касается сразу нескольких высокопоставленных деятелей европейских институтов.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico заявил, что страны ЕС не будут поддерживать дальнейшее движение Украины к членству, пока не увидят реальных результатов в борьбе с коррупцией на самом высоком уровне.

Также Фокус писал, что коррупционный скандал в Украине поставил ЕС в неудобное положение и может осложнить процесс вступления страны в Европейский Союз.