Ексглаву дипломатії ЄС Федеріку Могеріні затримали після обшуків: у чому її підозрюють, — ЗМІ

У Бельгії затримали колишню керівницю зовнішньополітичної служби ЄС Федеріку Могеріні. Це стало результатом масштабної операції правоохоронців, які розслідують можливе зловживання європейськими коштами та порушення під час проведення тендерів.

Як повідомляє бельгійське видання Le Soir, у вівторок слідчі Європейської прокуратури провели серію обшуків у Брюсселі та Брюгге. Перевірки відбулися в офісах Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) у столиці Бельгії та в декількох приміщеннях Коледжу Європи — престижного навчального закладу, що готує кадри для європейських інституцій.

Унаслідок спецоперації правоохоронці затримали трьох людей. Серед них — Федеріка Могеріні, яка після завершення дипломатичної кар’єри очолює Коледж Європи. За інформацією Le Soir і L’Echo, вона наразі перебуває під контролем поліції та дає свідчення у межах розслідування. Також були затримані менеджер навчального закладу та колишній генеральний секретар ЄСЗД, італійський дипломат Стефано Санніно.

Справу відкрито через підозри у можливому фаворитизмі під час передачі Коледжу Європи контракту на дев’ятимісячну програму підготовки майбутніх дипломатів ЄС. За даними Європейської прокуратури, події, які перевіряють слідчі, охоплюють період 2021–2022 років і можуть включати ознаки корупції, зловживання під час державних закупівель, конфлікту інтересів та розголошення службової інформації.

Окрему увагу слідчі приділяють тому, чи могли представники Коледжу заздалегідь отримати доступ до критеріїв відбору в межах тендеру, оголошеного ЄСЗД.

Окрім цього, Європейська прокуратура, яка була створена у 2021 році як наднаціональний орган із розширеними повноваженнями, наголосила, що перед обшуками звернулася з офіційним проханням про зняття імунітету з деяких фігурантів. Після отримання дозволу федеральна поліція Бельгії провела комплексну операцію під керівництвом слідчого судді Західної Фландрії.

У ЄСЗД підтвердили, що їхні приміщення у Брюсселі були серед об’єктів, де проводилися слідчі дії. Представник установи зазначив, що розслідування стосується періоду, який передував вступу Кає Каллас на посаду Верховної представниці Євросоюзу з питань закордонних справ наприкінці 2024 року.

Наразі затриманим офіційні обвинувачення не висунуто, а розслідування триває. Справу називають однією з найрезонансніших у діяльності Європейської прокуратури, адже вона торкається одразу кількох високопоставлених діячів європейських інституцій.

