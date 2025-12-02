Российского космонавта сняли с миссии на МКС из-за подозрений в шпионаже на базе SpaceX

За два с половиной месяца до миссии NASA на Международной космической станции (МКС) космонавта из РФ Олега Артемьева исключили из экипажа Crew 12.

Причиной такого решения якобы стало то, что он нарушил правила, регулирующие экспорт американских военных технологий ITAR (International Traffic in Arms Regulations), сфотографировав документацию SpaceX (двигатели и другие внутренние материалы), после чего "вынес в телефоне" секретную информацию, написал в своем Telegram-канале аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин.

Космонавт проходил подготовку на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, и "воспользовался случаем" добыть засекреченные данные.

Эксперт рассказал The Insider, что запущено межведомственное расследование.

"Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был, и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно", – отметил он.

Відео дня

В NASA предпочитают умалчивать о сложившейся ситуации, а в составе экипажа вместо Артемьева указан Андрей Федяев.

Фото: скрин

"На фоне ситуации с "Союзами" и уже отложенным запуском "Прогресса" в марте, этот скандал смотрится совсем лишним. Ну а сейчас вся нагрузка по пилотируемым пускам к МКС легла исключительно на SpaceX", – отметил эксперт.

В "Роскосмосе" заявили, что решение заменить члена экипажа принято в связи "с переходом Олега Артемьева на другую работу".

54-летний Артемьев, согласно данным с сайта Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток. С 2019 года он — депутат Московской городской Думы, а также является членом партии "Единая Россия".

В конце ноября стало известно, что Россия впервые за всю историю лишилась возможности отправлять людей в космос. После запуска "Союза МС-28" к МКС на космодроме Байконур повреждения получила единственная стартовая площадка, с которой Россия сегодня может отправлять в космос пилотируемые корабли.

Напомним, пожилая женщина перечислила тысячи долларов "астронавту" на "кислород".

Также сообщалось, что космонавт из РФ Алексей Зубрицкий осужден в Украине за государственную измену.