Обман в космосе: пожилая женщина перечислила тысячи долларов "астронавту" на "кислород"

Пожилая жительница Японии стала жертвой интернет-мошенничества после того, как поверила в историю о "космонавте", который якобы нуждался в деньгах для покупки кислорода. Женщина перечислила злоумышленнику несколько тысяч долларов.

Правоохранители отмечают, что знакомство состоялось через социальные сети. Мошенник назвал себя космонавтом и постепенно вошел в доверие, после чего начал просить деньги на "спасение". Женщина перечислила ему около 1 миллиона иен ($6 800 или 270 тыс. грн).

По данным местных медиа, женщина жила одна и поверила в романтические чувства мошенника. Постепенно она начала испытывать привязанность, что сделало ее уязвимой к манипуляциям.

"Если человек, с которым вы познакомились в интернете, начинает требовать деньги, следует заподозрить мошенничество и обратиться в полицию", — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

По данным Всемирного банка, Япония имеет одно из самых пожилых по возрасту населения в мире. Пожилые люди часто становятся целью мошенников. Среди распространенных схем — так называемые "это я"-звонки, когда преступники выдают себя за родственника, который попал в трудную ситуацию, и требуют деньги.

