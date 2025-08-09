"Трижды в год хотела в Дубай": чиновник, попавшийся на мошенничестве, в суде свалил все на жену

Пока идет суд чиновника уволили с должности, и сейчас он работает уборщиком туалета. От стресса он потерял более 20 килограммов веса.

В Германии судят чиновника Даниэля Б, который выманил у инвесторов более миллиона евро и просадил их на развлечения с женой. В суде он заявил, что очень боялся потерять любимую, которая хотела роскошной жизни. Об этом пишет немецкое издание BILD.

В суде бывший сотрудник государственной канцелярии, выставил себя жертвой своей второй жены, которая якобы одержима роскошью.

"Моей зарплаты ей было мало, она хотела трижды в год в Дубай, сумки и дорогую одежду", — сказал он.

В суде Даниэль Б. заявил, что сам в шоке от своих поступков. Он признал, что нанес вред людям, но в то же время говорит, что сделал это, потому что боялся потерять свою вторую жену.

Только на свадебное путешествие супруги потратили 30 тысяч евро

Только на свадебное путешествие на Мальдивы он потратил 30 тысяч евро.

Инвесторы, по его словам, сами к нему пришли, когда увидели фотографии яркой пары в Instagram-аккаунте его жены Даны Е., также госслужащей.

"Люди спрашивали меня: как это вы делаете? Тогда я, используя свои школьные знания по биржевой деловой игре, заказал создание алгоритма расчета курсов криптовалют и предложил инвестировать деньги моих знакомых", — рассказал чиновник.

Судебный процесс еще продолжается, а чиновника и его жену уволили с работы.

По данным суда, он обещал до 20% прибыли, при этом вспоминал свою карьеру на госслужбе, но в суде мужчина отрицал, что давал такие обещания, потому что в договорах указывается риск полной потери вложений.

"Мне был нужен этот опыт. Я чувствую себя самым большим неудачником в мире. В конце я сбросил 20 килограммов, бросил пить и работаю уборщиком туалетов", — рассказал подсудимый.

Бывшему чиновнику грозит до 10 лет заключения за мошенничество. Дело против его жены прекратили.

