"Тричі на рік хотіла в Дубай": чиновник, який попався на шахрайстві, в суді звалив все на дружину

Поки триває суд чиновника звільнили з посади, і зараз він працює прибиральником туалету. Від стресу він втратив понад 20 кілограмів ваги.

У Німеччині судять чиновника Даніеля Б, який виманив в інвесторів понад мільйон євро і просадив їх на розваги з дружиною. В суді він заявив, що страшенно боявся втратити кохану, яка хотіла розкішного життя. Про це пише німецьке видання BILD.

У суді колишній співробітник державної канцелярії, виставив себе жертвою своєї другої дружини, яка нібито одержима розкішшю.

"Моєї зарплати їй було мало, вона хотіла тричі на рік у Дубай, сумки та дорогий одяг", — сказав він.

У суді Даніель Б. заявив, що сам в шоці від своїх вчинків. Він визнав, що завдав шкоди людям, але водночас говорить, що зробив це, бо боявся втратити свою другу дружину.

Тільки на весільну подорож на Мальдіви він витратив 30 тисяч євро.

Інвестори, за його словами, самі до нього прийшли, коли побачили фотографії яскравої пари в Instagram-акаунті його дружини Дани Є., також держслужбовиці.

"Люди питали мене: як це ви робите? Тоді я, використовуючи свої шкільні знання з біржової ділової гри, замовив створення алгоритму розрахунку курсів криптовалют і запропонував інвестувати гроші моїх знайомих", — розповів чиновник.

За даними суду, він обіцяв до 20% прибутку, при цьому згадував свою кар'єру на держслужбі, але у суді чоловік заперечив, що давав такі обіцянки, бо у договорах зазначається ризик повної втрати вкладень. Судовий процес ще триває, а чиновника та його дружину звільнили з роботи.

"Мені був потрібний цей досвід. Я почуваюся найбільшим невдахою у світі. Наприкінці я скинув 20 кілограмів, кинув пити та працюю прибиральником туалетів", — розповів підсудний.

Колишньому чиновнику загрожує до 10 років ув'язнення за шахрайство. Справу проти його дружини припинили.

