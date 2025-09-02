Обман у космосі: літня жінка перерахувала тисячі доларів "астронавту" на "кисень"

Літня мешканка Японії стала жертвою інтернет-шахрайства після того, як повірила в історію про "космонавта", який нібито потребував грошей для купівлі кисню. Жінка перерахувала зловмиснику кілька тисяч доларів.

Правоохоронці зазначають, що знайомство відбулося через соціальні мережі. Шахрай назвав себе космонавтом і поступово встановив довіру, після чого почав просити гроші на "порятунок". Жінка перерахувала йому близько 1 мільйона єн ($6 800 або 270 тис грн).

За даними місцевих медіа, жінка жила сама і повірила в романтичні почуття шахрая. Поступово вона почала відчувати прихильність, що зробило її вразливою до маніпуляцій.

"Якщо людина, з якою ви познайомилися в інтернеті, починає вимагати гроші, слід запідозрити шахрайство та звернутися до поліції", – наголосив представник правоохоронних органів.

За даними Світового банку, Японія має одне з найстарших за віком населення у світі. Люди похилого віку часто стають ціллю шахраїв. Серед поширених схем — так звані "це я"-дзвінки, коли злочинці видають себе за родича, який потрапив у скрутну ситуацію, і вимагають гроші.

