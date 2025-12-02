Російського космонавта зняли з місії на МКС через підозри у шпигунстві на базі SpaceX

За два з половиною місяці до місії NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) космонавта з РФ Олега Артем'єва виключили з екіпажу Crew 12.

Причиною такого рішення нібито стало те, що він порушив правила, які регулюють експорт американських військових технологій ITAR (International Traffic in Arms Regulations), сфотографувавши документацію SpaceX (двигуни та інші внутрішні матеріали), після чого "виніс у телефоні" секретну інформацію, написав у своєму Telegram-каналі аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін.

Космонавт проходив підготовку на базі SpaceX у Хоторні, штат Каліфорнія, і "скористався нагодою" добути засекречені дані.

Експерт розповів The Insider, що запущено міжвідомче розслідування.

"Мої контакти підтверджують, що факт порушення був, і запущено міжвідомчу перевірку. Зняття з польоту за два з половиною місяці до місії без чіткого пояснення причин — це скоріше непряма ознака, але показова. Уявити собі ситуацію, в якій досвідчений космонавт може ненавмисно допустити таке грубе порушення, дуже важко", — зазначив він.

У NASA воліють замовчувати про ситуацію, що склалася, а в складі екіпажу замість Артем'єва вказано Андрія Федяєва.

"На тлі ситуації з "Союзами" і вже відкладеним запуском "Прогресу" в березні, цей скандал виглядає зовсім зайвим. Ну а зараз усе навантаження щодо пілотованих пусків до МКС лягло виключно на SpaceX", — зазначив експерт.

У "Роскосмосі" заявили, що рішення замінити члена екіпажу ухвалено у зв'язку "з переходом Олега Артем'єва на іншу роботу".

54-річний Артем'єв, згідно з даними з сайту Центру підготовки космонавтів ім. Ю. А. Гагаріна, здійснив три польоти в космос і провів там загалом 560 діб. З 2019 року він — депутат Московської міської Думи, а також є членом партії "Единая Россия".

Наприкінці листопада стало відомо, що Росія вперше за всю історію втратила можливість відправляти людей у космос. Після запуску "Союзу МС-28" до МКС на космодромі Байконур ушкоджень зазнав єдиний стартовий майданчик, з якого Росія сьогодні може відправляти в космос пілотовані кораблі.

