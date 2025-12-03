Убийство 21-летнего украинца в Вене: полиция задержала подозреваемых, — СМИ

Нацполиция в комментарии журналистам подтвердила задержание двух вероятных причастных к смерти 21-летнего украинца, тело которого нашли в сожженном авто в конце ноября.

В Нацполиции Украины сообщили о задержании двух человек, которые проверяются на причастность к смерти украинца в Вене. Детали ожидаются позже, сообщает "РБК-Украина".

Речь идет о деле, о котором стало известно в ноябре 2025 года: в Вене нашли сгоревшее авто с телом 21-летнего юноши на заднем сиденье. Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но причиной смерти, вероятно, стало удушье или тепловой удар, поэтому полиция расследует обстоятельства убийства и рассматривает версию насильственной смерти.

Венские издания сообщили, что ночью, 27 ноября, в районе Донауштадт прохожие заметили горящий Mercedes. На место происшествия около 00:30 прибыли пожарная служба и полиция, однако к этому моменту машина полностью сгорела.

На заднем сиденье обнаружили тело. Впоследствии, личность жертвы установлена — это 21-летний гражданин Украины.

Австрийские СМИ сообщают, что накануне трагедии о его исчезновении заявил близкий друг семьи, проживающий за границей.

Вскоре родственники получили подтверждение смерти молодого человека. Полиция подчеркнула: "вскрытие показало — жертва умерла насильственной смертью".

Авто было намеренно подожжено: на нем обнаружены следы катализатора, что свидетельствует об умышленном поджоге.

Не исключено, что жертва оказалась в авто уже мертвой и машину подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Мотив убийства и личность преступника пока неизвестны, расследование продолжается.

Напомним, Фокус писал об этом деле. Также стало известно, что убитый — это сын одного из харьковских чиновников.

