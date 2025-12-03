Вбивство 21-річного українця у Відні: поліція затримала підозрюваних, — ЗМІ

Нацполіція у коментарі журналістам підтвердила затримання двох імовірних причетних до смерті 21-річного українця, тіло якого знайшли у спаленому авто наприкінці листопада.

У Нацполіції України повідомили затримання двох осіб, які перевіряються на причетність до смерті українця у Відні. Деталі очікуються згодом, повідомляє "РБК-Україна".

Мова йде про справу, про яку стало відомо у листопаді 2025 року: у Відні знайшли згоріле авто з тілом 21-річного юнака на задньому сидінні. Розтин показав наявність травм від тупих предметів, але причиною смерті, ймовірно, стала задуха або тепловий удар, тому поліція розслідує обставини вбивства і розглядає версію насильницької смерті.

Віденські видання повідомили, що уночі, 27 листопада, в районі Донауштадт перехожі помітили палаючий Mercedes. На місце події близько 00:30 прибули пожежна служба і поліція, однак до цього моменту машина повністю згоріла.

На задньому сидінні виявили тіло. Згодом, особу жертви встановлено — це 21-річний громадянин України.

Австрійські ЗМІ повідомляють, що напередодні трагедії про його зникнення заявив близький друг сім'ї, який проживає за кордоном.

Незабаром родичі отримали підтвердження смерті молодого чоловіка. Поліція підкреслила: "розтин показав - жертва померла насильницькою смертю".

Авто було навмисно підпалено: на ньому виявлено сліди каталізатора, що свідчить про навмисний підпал.

Не виключено, що жертва опинилась в авто вже мертвою і машину підпалили, аби приховати сліди злочину.

Мотив убивства та особа злочинця поки що невідомі, розслідування триває.

Нагадаємо, Фокус писав про цю справу. Також стало відомо, що вбитий – це син одного із харківських чиновників.

