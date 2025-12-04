Индия заплатит Путину 2 млрд долларов за аренду ядерной подлодки

В Дели уже скромно заявили, что субмарина будет служить исключительно для учений, а не для войны. И это после того, как весной 2025 между Индией и Пакистаном едва не началась война.

Индия заплатит около 2 миллиардов долларов за аренду атомной подводной лодки у России, завершив поставку судна после примерно десятилетних переговоров. Субмарина будет больше, чем две уже имеющиеся в составе ВМС Индии, и, как ожидается, будет доставлена ​​в течение двух лет, хотя сложность проекта может означать, что это произойдет и позже, пишет Bloomberg.

Арендованное Россией судно будет находиться в составе ВМС Индии в течение 10 лет и, согласно официальной версии, поможет Индии в обучении моряков и совершенствовании операций с атомными подводными лодками в процессе строительства собственных судов, при условии, что оно не будет использоваться в войне.

Переговоры об аренде ударной подводной лодки у России зашли в тупик на протяжении многих лет из-за ценовых переговоров, сообщили анонимные источники.

Стороны уже достигли соглашения о сделке: в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь, сообщили они, и договорились о цене.

4 декабря Путин посетит Индию с официальным двухдневным визитом. Это будет первым визит российского президента после полномасштабного вторжения России в Украину. Он встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы подчеркнуть важность оборонных и энергетических связей между двумя странами.

В последние месяцы Моди предпринял шаги по укреплению связей с Россией и Китаем, заявив о стратегической автономии Индии после того, как президент США Дональд Трамп ввел карательные 50-процентные пошлины на товары этой страны. В настоящее время правительство Моди ведет переговоры о торговом соглашении по снижению этих пошлин, введенных в рамках усилий Трампа по оказанию давления на Индию с целью прекращения закупок российской нефти в попытке оказать давление на Путина и добиться прекращения боевых действий в Украине.

Накануне визита Путина начальник штаба ВМС Индии Динеш К. Трипати сообщил журналистам на этой неделе, что ввод в эксплуатацию ударной подводной лодки ожидается в ближайшее время, не раскрывая подробностей. Эта подводная лодка будет крупнее двух уже имеющихся в составе ВМС Индии. По словам источников, последний российский катер, также взятый в аренду на 10 лет, вернулся в 2021 году. Договор аренды, по их словам, будет включать техническое обслуживание.

Зачем Индии ядерная подводная лодка

Индия разработала ядерные баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), которые в теории дают ей так называемую триаду атомного оружия, которое может быть доставлено с суши, моря и воздуха, говорится в докладе Инициативы по предотвращению ядерной угрозы.

Атомные подводные лодки значительно превосходят дизель-электрические аналоги. Они, как правило, крупнее, могут гораздо дольше находиться под водой и работают тише, что затрудняет их отслеживание, особенно при патрулировании обширных районов Индийского и Тихого океанов. По данным NTI, в настоящее время Индия эксплуатирует 17 дизельных подводных лодок.

Атомные подводные лодки Индии, используемые для стратегического сдерживания, построены в Индии и предназначены для несения баллистических ракет морского базирования (БРПЛ). Индия также готовится к строительству атомных многоцелевых подводных лодок, предназначенных для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

Австралия совместно с Великобританией и США строит аналогичные суда в рамках партнерства по безопасности AUKUS . До сих пор лишь несколько стран — США, Великобритания, Франция, Китай и Россия — обладали технологиями для развертывания и эксплуатации атомных подводных лодок.

Южная Корея также сотрудничает с США в строительстве атомных подводных лодок.

Индия продолжает поддерживать давние связи с Москвой, одновременно стремясь к более глубоким связям с США. Она снизила свою зависимость от российского оружия, приобретая больше оружия у США и европейских стран. Тем не менее, решение Моди положиться на Россию в вопросах поставок атомных подводных лодок демонстрирует довольно легкомысленное отношение Дели к заявлениям США.

Напомним, перед поездкой Путина в Индию, он успел дать интервью изданию India Today, что там восприняли, как большую удачу и признание. Некоторые из цитат российского президента Фокус уже собрал в одном материале.

Только весной 2025 года конфликт между Индией и Пакистаном едва не перерос в войну.