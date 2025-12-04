Індія заплатить Путіну 2 млрд доларів за оренду ядерного підводного човна

У Делі вже скромно заявили, що субмарина слугуватиме виключно для навчань, а не для війни. І це після того, як навесні 2025 року між Індією і Пакистаном ледь не почалася війна.

Індія заплатить близько 2 мільярдів доларів за оренду атомного підводного човна у Росії, завершивши поставку судна після приблизно десятирічних переговорів. Субмарина буде більшою, ніж дві вже наявні у складі ВМС Індії, і, як очікують, її доставлять протягом двох років, хоча складність проєкту може означати, що це станеться і пізніше, пише Bloomberg.

Орендоване Росією судно перебуватиме у складі ВМС Індії протягом 10 років і, згідно з офіційною версією, допоможе Індії в навчанні моряків і вдосконаленні операцій з атомними підводними човнами в процесі будівництва власних суден, за умови, що воно не буде використовуватися у війні.

Відео дня

Переговори про оренду ударного підводного човна в Росії зайшли в глухий кут протягом багатьох років через цінові переговори, повідомили анонімні джерела.

Сторони вже досягли угоди про угоду: у листопаді індійські офіційні особи відвідали російську верф, повідомили вони, і домовилися про ціну.

4 грудня Путін відвідає Індію з офіційним дводенним візитом. Це буде перший візит російського президента після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, щоб підкреслити важливість оборонних та енергетичних зв'язків між двома країнами.

Останніми місяцями Моді зробив кроки зі зміцнення зв'язків з Росією і Китаєм, заявивши про стратегічну автономію Індії після того, як президент США Дональд Трамп ввів каральні 50-відсоткові мита на товари цієї країни. Наразі уряд Моді веде переговори про торговельну угоду щодо зниження цих мит, запроваджених у рамках зусиль Трампа щодо чинення тиску на Індію з метою припинення закупівель російської нафти в спробі чинити тиск на Путіна і домогтися припинення бойових дій в Україні.

Напередодні візиту Путіна начальник штабу ВМС Індії Дінеш К. Тріпаті повідомив журналістам цього тижня, що введення в експлуатацію ударного підводного човна очікується найближчим часом, не розкриваючи подробиць. Цей підводний човен буде більшим за два вже наявних у складі ВМС Індії. За словами джерел, останній російський катер, також узятий в оренду на 10 років, повернувся 2021 року. Договір оренди, за їхніми словами, включатиме технічне обслуговування.

Навіщо Індії ядерний підводний човен

Індія розробила ядерні балістичні ракети підводних човнів (БРПЛ), які в теорії дають їй так звану тріаду атомної зброї, яку можна доставити із суходолу, моря і повітря, ідеться в доповіді Ініціативи із запобігання ядерній загрозі.

Атомні підводні човни значно перевершують дизель-електричні аналоги. Вони, як правило, більші, можуть набагато довше перебувати під водою і працюють тихіше, що ускладнює їх відстеження, особливо під час патрулювання великих районів Індійського і Тихого океанів. За даними NTI, наразі Індія експлуатує 17 дизельних підводних човнів.

Атомні підводні човни Індії, використовувані для стратегічного стримування, побудовані в Індії і призначені для несення балістичних ракет морського базування (БРПЛ). Індія також готується до будівництва атомних багатоцільових підводних човнів, призначених для пошуку і знищення підводних човнів і надводних кораблів противника.

Австралія спільно з Великою Британією і США будує аналогічні судна в рамках партнерства з безпеки AUKUS . Досі лише кілька країн — США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія — володіли технологіями для розгортання та експлуатації атомних підводних човнів.

Південна Корея також співпрацює зі США в будівництві атомних підводних човнів.

Індія продовжує підтримувати давні зв'язки з Москвою, одночасно прагнучи до глибших зв'язків зі США. Вона знизила свою залежність від російської зброї, купуючи більше зброї у США і європейських країн. Проте, рішення Моді покластися на Росію в питаннях поставок атомних підводних човнів демонструє досить легковажне ставлення Делі до заяв США.

Нагадаємо, перед поїздкою Путіна до Індії, він встиг дати інтерв'ю виданню India Today, що там сприйняли, як велику удачу і визнання. Деякі з цитат російського президента Фокус уже зібрав в одному матеріалі.

Тільки навесні 2025 року конфлікт між Індією і Пакистаном ледь не переріс у війну.