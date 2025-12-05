"Война не дает будущего": в Германии молодежь массово выступила против реформы призыва (фото)

В Германии тысячи школьников и студентов по всей стране протестовали против новой реформы военной службы, которую принял Бундестаг. Молодежь решительно выступила против введения обязательной регистрации для воинского учета и возможного призыва.

По данным Der Spiegel, демонстрации прошли не только в крупных городах — Берлине, Лейпциге, Дрездене и Гамбурге, — но и в десятках меньших общин. Во многих местах ученики покидали учебные заведения посреди уроков, чтобы присоединиться к протестам. В Берлине более 3000 участников устроили масштабное шествие по центральным районам города.

Организаторами акций стала инициатива "Школьная забастовка против призыва", которая призвала молодежь временно покинуть занятия и выразить свою позицию. Протесты охватили более 90 городов, а во многих из них участие принимали даже самые юные школьники.

Особенно многочисленными были выступления в Берлине. В полдень Кройцберг превратился в центр масштабного марша, а вторая волна протестов, состоявшаяся вечером, собрала еще около двух тысяч человек у ратуши Нойкельн.

Несмотря на протесты, Бундестаг утвердил закон, который восстанавливает воинский учет и предусматривает обязательную регистрацию мужчин от 18 лет. Хотя служба формально остается добровольной, закон позволяет вводить призыв по жребию в случае нехватки добровольцев.

Протесты молодежи в Германии: мнения активистов

Кроме этого, как сообщает издание Brussels Reporter, организация, стоявшая за акциями протеста, известная как Schulstreik gegen Wehrpflicht (школьная забастовка против призыва на военную службу), отметила на своем сайте, что политики и руководство Бундесвера обсуждают восстановление обязательной военной службы, но почти не советуются с молодежью.

"Никто не спрашивает нас, чего мы хотим", — заявили организаторы.

Старшеклассник из Бранденбурга, Мартин, выразил свое недовольство реформой и отметил: "Зачем решать конфликты вооружением? Это повторение событий, которые уже происходили во время Первой и Второй мировых войн".

Он также поделился сомнениями относительно обязательного призыва и способами его избежания, в частности через консультацию психолога: "Почему я должен делать то, что мне говорят старшие люди? Я бы вынужден проходить обучение, которое не помогает мне в жизни, кроме как научиться убивать людей".

К протесту еще присоединился студент Нильс и выразил более умеренную позицию. Он не был против службы своих сверстников в вооруженных силах, но считал, что обязательный характер закона заставил его присоединиться к акции: "Проблема в том, что это не должно быть навязано никому. Возможно, стоит сделать профессию солдата более привлекательной для тех, кто действительно хочет служить".

Также министр обороны Германии, Борис Писториус, в ответ на протесты обратился к молодежи через видеообращение в Instagram. Он подтвердил право на мирный протест и подчеркнул ценность свободы слова: "Каждый может протестовать за и против всего. Наш образ жизни — это дар, который мы должны защищать каждый день". Более того, он подчеркнул, что защита демократии и государства — это общая ответственность всех граждан.

