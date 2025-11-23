"Трамп продал Украину": на улицы Вашингтона вышли тысячи протестующих (фото)

"В субботу центр Вашингтона заполнили тысячи протестующих, принявших участие в митинге "Сместить режим" — массовой акции, призванной добиться импичмента президента Дональда Трампа. Люди вышли с плакатами "Трамп должен уйти сейчас" и "ТРАМП только что продал Украину".

Демонстрация прошла на фоне растущего политического давления на Белый дом, включая ухудшающиеся экономические настроения в стране и продолжающийся общественный резонанс вокруг дела Джеффри Эпштайна. Об этом пишет издание La Voce di New York.

Организаторы заявили, что их целью является "мобилизация общества ради защиты американской демократии". По их словам, бездействие избранных должностных лиц больше неприемлемо, а комментарии президента и министра обороны Пита Хегсета, в которых они говорили о необходимости "вести войну изнутри", участники протеста интерпретировали как нарушение присяги и основание для импичмента.

Протестующие в Вашингтоне вышли с плакатами "Трамп продал Украину" Фото: Суспільне

Протестующие осуждают "мирный план" Трампа Фото: Суспільне

"Мы больше не будем терпеть бездействие или промедление со стороны избранных должностных лиц, поскольку Дональд Трамп совершает фактическую измену", — заявляют организаторы.

Митинг стартовал в полдень у Мемориала Линкольна, где протестующие слушали выступления общественных активистов, музыкантов и комиков. На сцене среди прочих выступили кельтская панк-группа Dropkick Murphys и певица Earth to Eve. После концертной программы участники прошли маршем через Национальную аллею, скандируя лозунги о необходимости немедленных политических действий.

Акция состоялась на фоне неблагоприятных для Трампа социологических данных. Согласно ряду национальных опросов, его рейтинг одобрения колеблется между 14% и 26% — худшие показатели за время его президентства.

Другие исследования подчеркивают, что большинство американцев испытывают давление из-за роста цен, несмотря на заявления президента о том, что его торговая политика должна была привести к обратному эффекту.

Среди протестующих были те, кто критикуют инициативы Трампа по мирному урегулированию ситуации в Украине. Как сообщает корреспондент "Суспильного", некоторые американцы особенно возмущены ультимативными требованиями к Украине и дедлайном по согласованию плана урегулирования войны.

Протестующ е недовольны политикой Трампа Фото: Суспiльне

"Трамп дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет "соглашением". Но это не соглашение — это капитуляция перед Путиным. Возмущает, что он требует от украинцев принять документ, который они не готовили и который не согласован с Европой. Он просто пытается вернуть себе влияние. Дедлайн ко Дню благодарения — абсурд. Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы выгоните Россию со своей земли", — рассказал журналисту один из участников митинга Гарри Раш.

Напомним, 22 ноября специальный представитель Белого дома Кит Келлог заявил, что российско-украинская война находится на финальной стадии и может быть завершена благодаря инициативам главы Белого дома. По его словам, до завершения войны буквально осталось “два шага”, после чего в Украине должны пройти выборы в течение 100 дней.

А британская газета The Times опубликовала материал, в котором говорится, что “мирный план” США может быть для Украины "лучшей надеждой" в сложившейся ситуации.