"Трамп продав Україну": на вулиці Вашингтона вийшли тисячі протестувальників (фото)

"У суботу центр Вашингтона заповнили тисячі протестувальників, які взяли участь у мітингу "Змістити режим" — масовій акції, покликаній домогтися імпічменту президента Дональда Трампа. Люди вийшли з плакатами "Трамп має піти зараз" і "ТРАМП щойно продав Україну".

Демонстрація відбулася на тлі зростаючого політичного тиску на Білий дім, включно з економічними настроями в країні, які погіршуються, і триваючим суспільним резонансом навколо справи Джеффрі Епштайна. Про це пише видання La Voce di New York.

Організатори заявили, що їхньою метою є "мобілізація суспільства заради захисту американської демократії". За їхніми словами, бездіяльність обраних посадовців більше неприйнятна, а коментарі президента і міністра оборони Піта Гегсета, в яких вони говорили про необхідність "вести війну зсередини", учасники протесту інтерпретували як порушення присяги і підставу для імпічменту.

Відео дня

Протестувальники у Вашингтоні вийшли з плакатами "Трамп продав Україну" Фото: Суспільне

Протестувальники засуджують "мирний план" Трампа Фото: Суспільне

"Ми більше не будемо терпіти бездіяльність або зволікання з боку обраних посадових осіб, оскільки Дональд Трамп здійснює фактичну зраду", — заявляють організатори.

Мітинг стартував опівдні біля Меморіалу Лінкольна, де протестувальники слухали виступи громадських активістів, музикантів і коміків. На сцені серед інших виступили кельтський панк-гурт Dropkick Murphys і співачка Earth to Eve. Після концертної програми учасники пройшли маршем через Національну алею, скандуючи гасла про необхідність негайних політичних дій.

Акція відбулася на тлі несприятливих для Трампа соціологічних даних. Згідно з низкою національних опитувань, його рейтинг схвалення коливається між 14% і 26% — найгірші показники за час його президентства.

Інші дослідження підкреслюють, що більшість американців відчувають тиск через зростання цін, попри заяви президента про те, що його торгівельна політика повинна була призвести до зворотного ефекту.

Серед протестувальників були ті, хто критикують ініціативи Трампа щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Як повідомляє кореспондентка "Суспільного", деякі американці особливо обурені ультимативними вимогами до України та дедлайном з узгодження плану врегулювання війни.

Протестувальники незадоволені політикою Трампа Фото: Суспiльне

"Трамп дає Україні дедлайн для підписання того, що він називає "угодою". Але це не угода — це капітуляція перед Путіним. Обурює, що він вимагає від українців ухвалити документ, який вони не готували і який не узгоджений з Європою. Він просто намагається повернути собі вплив. Дедлайн до Дня подяки — абсурд. Я солідарний з Україною і чекаю дня, коли ви виженете Росію зі своєї землі", — розповів журналісту один з учасників мітингу Гаррі Раш.

Нагадаємо, 22 листопада спеціальний представник Білого дому Кіт Келлог заявив, що російсько-українська війна перебуває на фінальній стадії та може бути завершена завдяки ініціативам глави Білого дому. За його словами, до завершення війни буквально залишилося "два кроки", після чого в Україні мають відбутися вибори протягом 100 днів.

А британська газета The Times опублікувала матеріал, у якому йдеться про те, що "мирний план" США може бути для України "найкращою надією" в ситуації, що склалася.