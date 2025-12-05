"Війна не дає майбутнього": у Німеччині молодь масово виступила проти реформи призову (фото)

У Німеччині тисячі школярів і студентів по всій країні протестували проти нової реформи військової служби, яку ухвалив Бундестаг. Молодь рішуче виступила проти запровадження обов’язкової реєстрації для військового обліку та можливого призову.

За даними Der Spiegel, демонстрації відбулися не лише у великих містах — Берліні, Лейпцигу, Дрездені та Гамбурзі, — а й у десятках менших громад. У багатьох місцях учні залишали навчальні заклади посеред уроків, щоб приєднатися до протестів. У Берліні понад 3000 учасників влаштували масштабну ходу центральними районами міста.

Організаторами акцій стала ініціатива "Шкільний страйк проти призову", яка закликала молодь тимчасово покинути заняття та висловити свою позицію. Протести охопили понад 90 міст, а в багатьох із них участь брали навіть наймолодші школярі.

Особливо численними були виступи в Берліні. Опівдні Кройцберг перетворився на центр масштабного маршу, а друга хвиля протестів, що відбулася ввечері, зібрала ще близько двох тисяч осіб біля ратуші Нойкельн.

Відео дня

Попри протести, Бундестаг затвердив закон, який відновлює військовий облік і передбачає обов’язкову реєстрацію чоловіків від 18 років. Хоча служба формально залишається добровільною, закон дозволяє запроваджувати призов за жеребом у разі нестачі добровольців.

Протести молоді в Німеччині: думки активістів

Окрім цього, як повідомляє видання Brussels Reporter, організація, що стояла за акціями протесту, відома як Schulstreik gegen Wehrpflicht (шкільний страйк проти призову на військову службу), наголосила на своєму сайті, що політики та керівництво Бундесверу обговорюють відновлення обов’язкової військової служби, але майже не радяться з молоддю.

"Ніхто не питає нас, чого ми хочемо", – заявили організатори.

Старшокласник із Бранденбурга, Мартін, висловив своє незадоволення реформою та зазначив: "Навіщо вирішувати конфлікти озброєнням? Це повторення подій, які вже відбувалися під час Першої та Другої світових воєн".

Він також поділився сумнівами щодо обов’язкового призову та способами його уникнення, зокрема через консультацію психолога: "Чому я повинен робити те, що мені кажуть старші люди? Я б змушений проходити навчання, яке не допомагає мені в житті, окрім як навчитися вбивати людей".

До протесту ще залучився студент Нільс та висловив більш помірковану позицію. Він не був проти служби своїх однолітків у збройних силах, але вважав, що обов’язковий характер закону змусив його долучитися до акції: "Проблема в тому, що це не має бути нав’язано нікому. Можливо, варто зробити професію солдата більш привабливою для тих, хто справді хоче служити".

Також міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, у відповідь на протести звернувся до молоді через відеозвернення в Instagram. Він підтвердив право на мирний протест і підкреслив цінність свободи слова: "Кожен може протестувати за і проти всього. Наш спосіб життя – це дар, який ми повинні захищати щодня". Ба більше він наголосив, що захист демократії та держави – це спільна відповідальність усіх громадян.

Нагадуємо, що в листопаді у Вашингтоні тисячі людей взяли участь у мітингу "Змістити режим", вимагаючи імпічменту президента Дональда Трампа. Акція відбулася на тлі зростання політичного тиску на Білий дім та погіршення суспільних настроїв.

Також Фокус писав, що 22 листопада у Києві пройшов протест щодо необхідності облаштувати наземний перехід через бульвар Тараса Шевченка біля станції метро "Університет".