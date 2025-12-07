"Африканский корпус" РФ совершает многочисленные убийства и другие преступления в Мали, — AP

Боевики "Африканского корпуса", который находится в управлении Министерства обороны России и заменил "Вагнер" при выполнении операций в Африке, совершают многочисленные преступления в Мали.

В частности, они совершают убийства, изнасилования и другие преступления. Об этом говорится в материале Associated Press, который был написан на основе информации, взятой у десятков гражданских, бежавших от боевых действий.

Беженцы рассказывают, что поведение "Африканского корпуса" не отличается от поведения боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, двое беженцев рассказали, что нашли тела своих близких, у которых отсутствовали печень и почки. Ранее появлялась информация о похожей деятельности "Вагнера".

"Это политика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Всех, кого видят, они расстреливают. Без вопросов, без предупреждения. Люди даже не знают, за что их убивают", — сказал сельский староста-беженец из Мали.

Відео дня

Отмечается, что когда "Африканский корпус" заменил "Вагнер", то местное население надеялось на уменьшение жестокости.

Зато по меньшей мере 34 беженца заявили о безразборных убийствах, похищениях и сексуальном насилии. Они говорят о том, что между "Вагнером" и "Африканским корпусом" нет разницы. Большинство из них говорили на условиях анонимности.

Официально власти Мали не подтверждали присутствие "Вагнера" или "Африканского корпуса". Впрочем, российские государственные СМИ публиковали репортажи из Африки, где рассказывали об "Африканском корпусе", который якобы защищает страну от террористов.

Кроме того МИД РФ подтвердил, что "Африканский корпус" расположен в Мали, и действует по просьбе правительства Мали.

Эксперты, с которыми пообщались AP, отмечают, что невозможно установить точное количество людей, которые гибнут и подвергаются насилию в Мали, особенно в отдаленных районах.

Напомним, что в августе 2025-го ЧВК "Вагнер", которые с 2021 года находились в Мали, официально заявили, что "миссия выполнена", а они возвращаются домой, после того, как "сражались бок о бок с малийским народом" и "убили тысячи экстремистов и их командиров, которые годами терроризировали мирных жителей".

Тогда же РФ объявила о новой военизированной структуре — "Африканский корпус", который приходит на смену частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".