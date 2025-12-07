"Африканський корпус" РФ здійснює численні вбивства та інші злочини в Малі, — AP

Бойовики "Африканського корпусу", який знаходиться в управлінні Міністерства оборони Росії і замінив "Вагнер" при виконанні операцій в Африці, чинять численні злочини в Малі.

Зокрема, вони здійснюють вбивства, зґвалтування та інші злочини. Про це йдеться в матеріалі Associated Press, який було написано на основі інформації, взятої в десятків цивільних, які втекли від бойових дій.

Біженці розповідають, що поведінка "Африканського корпусу" не відрізняється від поведінки бойовиків ПВК "Вагнер". Зокрема, двоє біженців розповіли, що знайшли тіла своїх близьких, у яких були відсутні печінка та нирки. Раніше з'являлася інформація про схожу діяльність "Вагнера".

"Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Всіх, кого бачать, вони розстрілюють. Без питань, без попередження. Люди навіть не знають, за що їх вбивають", – сказав сільський староста-біженець з Малі.

Відео дня

Зазначається, що коли "Африканський корпус" замінив "Вагнер", то місцеве населення сподівалося на зменшення жорстокості.

Натомість щонайменше 34 біженці заявили про безрозбіркові вбивства, викрадення та сексуальне насильство. Вони говорять про те, що між "Вагнером" та "Африканським корпусом" немає різниці. Більшість з них говорили на умовах анонімності.

Офіційно влада Малі не підтверджувала присутність "Вагнера" або "Африканського корпуса". Утім російські державні ЗМІ публіковали репортажі з Африки, де розповідали про "Африканський корпус", який нібито захищає країну від терористів.

Крім того МЗС РФ підтвердило, що "Африканський корпус" розташований в Малі, і діє на прохання уряду Малі.

Експерти, з якими поспілкувалися AP, зазначають, що неможливо встановити точну кількість людей, які гинуть і піддаються насильству в Малі, особливо у віддалених районах.

Нагадаємо, що в серпні 2025-го ПВК "Вагнер", які з 2021 року перебували в Малі, офіційно заявили, що "місію виконано", а вони повертаються додому, після того, як "билися пліч-о-пліч із малійським народом" і "вбили тисячі екстремістів та їхніх командирів, які роками тероризували мирних жителів".

Тоді ж РФ оголосила про нову воєнізовану структуру — "Африканський корпус", який приходить на зміну приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер".