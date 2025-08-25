Путін поклав око на Африку: ПВК "Вагнер" іде з континенту, але в неї є заміна

Росія офіційно просуває в Африці нову воєнізовану структуру — "Африканський корпус", який приходить на зміну приватній військовій компанії (ПВК) "Вагнер". Організація, створена під егідою Міністерства оборони РФ, фактично стає наступником "Вагнера", який протягом багатьох років забезпечував військову присутність Москви в країнах Центральної Африки.

Москва прагне позбутися негативної спадщини "Вагнера" після заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року і його загибелі в авіакатастрофі в серпні того ж року. Як ідеться в матеріалі CNN, новий проєкт Кремля позиціонують як офіційно контрольовану структуру, що має знизити ризики звинувачень у порушеннях прав людини і зміцнити легітимність російських операцій в Африці.

ПВК "Вагнер" — як РФ використовує "Африканський корпус"

ПВК "Вагнер" протягом останніх років брала участь у бойових діях у Малі та Центральноафриканській Республіці (ЦАР), де виконувала завдання по боротьбі з повстанцями, охороні влади та підтримці режиму. Однак організація опинилася під жорсткою критикою Заходу і міжнародних структур, які звинувачували її в порушеннях прав людини, позасудових стратах і експлуатації природних ресурсів.

За інформацією західних медіа, Росія запропонувала уряду ЦАР замінити "Вагнер" "Африканським корпусом", а також оплачувати послуги нової структури безпосередньо. При цьому в Малі бійці корпусу вже діють спільно з місцевими військовими, а його присутність фіксують також у Нігері та Буркіна-Фасо.

На думку аналітика організації ACLED Хені Нсаїбії, йдеться про стратегічний ребрендинг Москви: відмова від найманської риторики і переведення зарубіжних військових операцій у більш офіційне русло. При цьому склад корпусу формується переважно з елітних російських командирів і колишніх бійців "Вагнера".

"Кремль певною мірою заповнює вакуум, що утворився після того, як західні війська були вигнані кількома урядами із Сахеля між 2022 і цим роком, оскільки антизахідні настрої лунають по всьому регіону", — уточнило CNN.

Співрозмовник агентства зазначає, що такий крок дасть змогу Кремлю:

посилити контроль над операціями;

підвищити міжнародну легітимність присутності в Африці;

скоротити юридичні ризики та санкційний тиск.

Тим часом ситуація в регіоні залишається вкрай нестабільною. ООН попереджає, що безпека в Центральній Африці "швидко погіршується", а терористичні угруповання посилюють свої можливості завдяки застосуванню дронів, інтернет-комунікацій і зв'язків із транснаціональною злочинністю.

Нагадаємо, бійці ПВК "Вагнер", які з 2021 року перебували в Малі, офіційно заявили, що "місія виконана", і вони повертаються додому. Однак за даними видання NZZ, більшість із "вагнерівців" приблизно 1000-2000 бійців, найімовірніше, діятимуть під іншою назвою: Африканський корпус РФ.

У середині червня повстанці-туарегі з "Фронту визволення Азавада" в Малі розгромили найманців-росіян з "Африканського корпусу". При цьому на відео видно екіпіровку повстанців, яка явно поступалася російській.