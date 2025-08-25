Путин положил глаз на Африку: ЧВК "Вагнер" уходит из континента, но у нее есть замена

Россия официально продвигает в Африке новую военизированную структуру — "Африканский корпус", который приходит на смену частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Организация, созданная под эгидой Министерства обороны РФ, фактически становится преемником "Вагнера", который в течение многих лет обеспечивал военное присутствие Москвы в странах Центральной Африки.

Москва стремится избавиться от негативного наследия "Вагнера" после мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года и его гибели в авиакатастрофе в августе того же года. Как говорится в материале CNN, новый проект Кремля позиционируется как официально контролируемая структура, что должно снизить риски обвинений в нарушениях прав человека и укрепить легитимность российских операций в Африке.

ЧВК "Вагнер" — как РФ использует "Африканский корпус"

ЧВК "Вагнер" на протяжении последних лет участвовала в боевых действиях в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР), где выполняла задачи по борьбе с повстанцами, охране властей и поддержанию режима. Однако организация оказалась под жесткой критикой Запада и международных структур, обвинявших ее в нарушениях прав человека, внесудебных казнях и эксплуатации природных ресурсов.

По информации западных медиа, Россия предложила правительству ЦАР заменить "Вагнер" "Африканским корпусом", а также оплачивать услуги новой структуры напрямую. При этом в Мали бойцы корпуса уже действуют совместно с местными военными, а его присутствие фиксируется также в Нигере и Буркина-Фасо.

По мнению аналитика организации ACLED Хени Нсаибии, речь идет о стратегическом ребрендинге Москвы: отказ от наемнической риторики и перевод зарубежных военных операций в более официальное русло. При этом состав корпуса формируется преимущественно из элитных российских командиров и бывших бойцов "Вагнера".

"Кремль в определенной степени заполняет образовавшийся вакуум после того, как западные войска были изгнаны несколькими правительствами из Сахеля между 2022 и этим годом, поскольку антизападные настроения раздаются по всему региону", — уточнило CNN.

Собеседник агентства отмечает, что такой шаг позволит Кремлю:

усилить контроль над операциями;

повысить международную легитимность присутствия в Африке;

сократить юридические риски и санкционное давление.

Между тем ситуация в регионе остается крайне нестабильной. ООН предупреждает, что безопасность в Центральной Африке "быстро ухудшается", а террористические группировки усиливают свои возможности за счет применения дронов, интернет-коммуникаций и связей с транснациональной преступностью.

Напомним бойцы ЧВК "Вагнер", которые с 2021 года находились в Мали, официально заявили, что "миссия выполнена", и они возвращаются домой. Однако по данным издания NZZ большинство из "вагнеровцев" примерно 1000–2000 бойцов, скорее всего, будут действовать под другим названием: Африканский корпус РФ.

В середине июня в повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" в Мали разгромили наемников-россиян из "Африканского корпуса". При этом на видео видно экипировку повстанцев, которая явно уступала российской.