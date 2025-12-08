Сработала система катапультирования: в РФ погибли два члена экипажа бомбардировщика

Капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fighterbomber заявил о гибели российских пилота и штурмана. Они "самоликвидировались", находясь на борту бомбардировщика в убежище.

"Вчера, в одном из бомбардировочных авиационных полков, на самолете, стоявшем в хранилище, произошло срабатывание системы катапультирования", — сообщил российский блогер 8 декабря.

Он отметил, что на борту были пилот и штурман. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

"На месте работает государственная комиссия", — добавил Туманов.

Место, где произошел инцидент, он не уточнил. Комментарии к своей публикации Fighterbomber закрыл.

Публикация Fighterbomber от 8 декабря Фото: Скриншот

Напомним, аналитики "OSINT Пчелы" установили еще в 2023 году, что автором блога Fighterbomber является капитан ВС РФ Илья Туманов, который как минимум до 2020 года служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Он был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34. Также Туманов воевал в Сирии и судился с воинской частью, которая его не обеспечила жильем и продовольствием.

Ночью на 8 декабря в российских городах Энгельс и Саратов гремели взрывы. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и дым над городами. Ночную атаку беспилотников в Тракторозаводском районе Волгограда отражали подразделения ПВО, также под ударом была Тульская область.

Ранее, 6 декабря прогремел взрыв в Белгороде. Выяснилось, что российская авиация случайно сбросила бомбу на подстанцию, вызвав частичный блэкаут.