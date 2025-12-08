Спрацювала система катапультування: у РФ загинули двоє членів екіпажу бомбардувальника

Капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fighterbomber заявив про загибель російських пілота і штурмана. Вони "самоліквідувались", перебуваючи на борту бомбардувальника у сховищі.

"Вчора, в одному з бомбардувальних авіаційних полків, на літаку, що стояв у сховищі, сталося спрацьовування системи катапультування", — повідомив російський блогер 8 грудня.

Він зауважив, що на борті були пілот і штурман. Вони отримали травми, несумісні з життям.

"На місці працює державна комісія", — додав Туманов.

Місце, де стався інцидент, він не уточнив. Коментарі до своєї публікації Fighterbomber закрив.

Публікація Fighterbomber від 8 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, аналітики "OSINT Бджоли" встановили ще у 2023 році, що автором блогу Fighterbomber є капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який щонайменше до 2020 року служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34. Також Туманов воював у Сирії та судився з військовою частиною, яка його не забезпечила житлом і харчами.

Вночі на 8 грудня у російських містах Енгельс і Саратов гриміли вибухи. Місцеві жителі спостерігали яскраві спалахи у небі та дим над містами. Нічну атаку безпілотників у Тракторозаводському районі Волгограда відбивали підрозділи ППО, також під ударом була Тульська область.

Раніше, 6 грудня прогримів вибух у Бєлгороді. З’ясувалось, що російська авіація випадково скинула бомбу на підстанцію, спричинивши частковий блекаут.