В Судане разбился российский транспортный самолет ИЛ-76: СМИ раскрыли причины крушения

В Судане во время выполнения гуманитарного рейса разбился военный транспортный самолет Ил-76, что привело к гибели нескольких членов экипажа. Причины инцидента устанавливаются, а спасатели продолжают поисковые работы на месте трагедии.

Как сообщает Al Bawaba, авария произошла во вторник недалеко от Порт-Судана, когда самолет направлялся в регион Адаравиб для доставки продовольствия. По предварительным сведениям, предоставленным военными источниками Al Jazeera, машина потеряла управляемость из-за предполагаемой технической неисправности. Какие-либо доказательства поражения со стороны противника отсутствуют.

В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как транспортник советского производства резко снижается, после чего охватывается пламенем и взрывается при падении. Обломки самолета разбросаны на значительной площади, а авиационное командование страны пока воздерживается от официальных заявлений. Окончательное количество жертв остается неизвестным, поскольку спасательные подразделения продолжают осмотр территории.

Что известно о самолете ИЛ-76

Ил-76 является одним из основных самолетов для перевозки тяжелых грузов в суданских ВВС, однако в последние годы эта модель все чаще выходит из строя. Причиной называют как интенсивную эксплуатацию в условиях вооруженного конфликта, так и дефицит запасных частей. Трагедия стала очередной потерей для суданской авиации, при этом представители Сил быстрой поддержки (RSF) на этот раз не заявили о своей причастности к инциденту.

Катастрофа произошла на фоне затянувшейся гражданской войны, которая продолжает разрушать страну уже третий год подряд. Вооруженное противостояние между войском, возглавляемым генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и формированиями Мохамеда Хамдана Дагало (Хемедти) привело к гибели примерно 150 тысяч человек и заставило более 10 миллионов человек покинуть свои дома. Это делает суданский кризис одной из самых глубоких гуманитарных трагедий в мире.

