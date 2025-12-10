У Судані розбився російський транспортний літак ІЛ-76: ЗМІ розкрили причини аварії

У Судані під час виконання гуманітарного рейсу розбився військовий транспортний літак Іл-76, що призвело до загибелі кількох членів екіпажу. Причини інциденту наразі встановлюються, а рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Як повідомляє Al Bawaba, аварія сталася у вівторок неподалік Порт-Судана, коли літак прямував у регіон Адаравіб для доставки продовольства. За попередніми відомостями, наданими військовими джерелами Al Jazeera, машина втратила керованість через передбачувану технічну несправність. Будь-які докази ураження з боку противника відсутні.

У соціальних мережах поширюються кадри, на яких видно, як транспортник радянського виробництва різко знижується, після чого охоплюється полум’ям і вибухає під час падіння. Уламки літака розкидані на значній площі, а авіаційне командування країни поки що утримується від офіційних заяв. Остаточна кількість жертв залишається невідомою, оскільки рятувальні підрозділи продовжують огляд території.

Що відомо про літак ІЛ-76

Іл-76 є одним із основних літаків для перевезення важких вантажів у суданських ВПС, проте упродовж останніх років ця модель дедалі частіше виходить з ладу. Причиною називають як інтенсивну експлуатацію в умовах збройного конфлікту, так і дефіцит запасних частин. Трагедія стала черговою втратою для суданської авіації, водночас представники Сил швидкої підтримки (RSF) цього разу не заявили про свою причетність до інциденту.

Катастрофа відбулася на тлі тривалої громадянської війни, яка продовжує руйнувати країну вже третій рік поспіль. Збройне протистояння між військом, очолюваним генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, та формуваннями Мохамеда Хамдана Дагало (Хемедті) спричинило загибель приблизно 150 тисяч осіб і змусило понад 10 мільйонів людей залишити свої домівки. Це робить суданську кризу однією з найглибших гуманітарних трагедій у світі.

