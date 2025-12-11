В РФ погиб гендиректор завода "АНКОС": с ним была маленькая дочь
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете в РФ прогремел врыв, в результате которого погиб 41-летний мужчина и восьмилетняя девочка.
Чрезвычайное происшествие произошло в здании аэрокосмического факультета на улице Академика Королева, а именно в ангаре, принадлежащем вузу, который арендуют юрлица для проведения испытаний оборудования, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По предварительной информации, в лаборатории испытательная машина сошла с гидродинамического стенда в результате нарушения технологического процесса, результатом чего стал взрыв. Позже выяснилось, что при испытаниях новой установки внутри нее из-за разгерметизации разлетелось колесо турбины. Осколки пробили защитные конструкции и попали в людей.
Два человека погибли, еще двое мужчин, 64 года и 37 лет, получили травмы средней степени тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался.
Мужчина, который вместе с дочкой погиб в Пермском политехе, – 42-летний Константин Солдатов, директор завода "АНКОС", разработавшего этот стенд для изучения жидкостей и газов. Он привел дочку показать первое испытание оборудования.
Завод "АНКОС" занимается производством задвижек и запорной арматуры. Продукция предприятия применяется на нефтедобывающих, газодобывающих и машиностроительных предприятиях
Прокуратура Пермского края начала проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Ранее сообщалось, что 8 сентября под Калининградом обнаружили мертвым гендиректора компании "К-Поташ Сервис". Погибший стал как минимум 19-й топ-менеджером, умершим в России при загадочных обстоятельствах за последние три года.
