У РФ загинув гендиректор заводу "АНКОС": з ним була маленька дочка

У Пермському національному дослідницькому політехнічному університеті в РФ прогримів вибух, унаслідок якого загинув 41-річний чоловік і восьмирічна дівчинка.

Надзвичайна подія сталася в будівлі аерокосмічного факультету на вулиці Академіка Корольова, а саме в ангарі, що належить вишу, який орендують юрособи для проведення випробувань обладнання, повідомляє Telegram-канал Ural Mash.

За попередньою інформацією, у лабораторії випробувальна машина зійшла з гідродинамічного стенду внаслідок порушення технологічного процесу, результатом чого став вибух. Пізніше з'ясувалося, що під час випробувань нової установки всередині неї через розгерметизацію розлетілося колесо турбіни. Осколки пробили захисні конструкції і потрапили в людей.

Двоє людей загинули, ще двоє чоловіків, 64 роки та 37 років, дістали травми середнього ступеня тяжкості. Третій постраждалий від госпіталізації відмовився.

Відео дня

Чоловік, який разом із донькою загинув у Пермському політеху, — 42-річний Костянтин Солдатов, директор заводу "АНКОС", який розробив цей стенд для вивчення рідин і газів. Він привів доньку показати перше випробування обладнання.

За попередніми даними, загиблий — Костянтин Солдатов, гендиректор заводу "АНКОС" Фото: Соцсети

Завод "АНКОС" займається виробництвом засувок і запірної арматури. Продукція підприємства застосовується на нафтовидобувних, газовидобувних і машинобудівних підприємствах

Прокуратура Пермського краю почала перевірку за фактом події. Порушено кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті з необережності двом особам".

Раніше повідомлялося, що 8 вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії "К-Поташ Сервіс". Загиблий став щонайменше 19-м топ-менеджером, який помер у Росії за загадкових обставин за останні три роки.

Нагадаємо, у США загинув топменеджер компанії Raytheon, де виробляють Patriot і снаряди для HIMARS.