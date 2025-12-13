Без экипажа и в темноте: в США заметили корабль-призрак (видео)

30-метровый корабль-призрак без экипажа попал на камеры перед терминалом в Мукилтео, штат Вашингтон.

Жуткий на первый взгляд борт оказался рыболовным судном "Mary B" – одним из трех, сорвавшихся с якоря у пирса Санко, расположенного к югу от моста шоссе 2 недалеко от Эверетта, сообщает Whidbey News-Times.

Корабль дрейфовал вверх по реке Снохомиш и достиг залива Пьюджет-Саунд.

Видеозапись, где судно блокирует причал для приближающегося парома, опубликовала паромная компания Washington State Ferries в соцсетях. Согласно сообщению, паром "Токитаэ" медленно приближался к причалу в темноте, ориентируясь по двум прожекторам, пока судно-призрак не уплыло в сторону.

"Вот почему навигационные огни на наших паромах так важны. Парому "Токитаэ" пришлось очень осторожно приближаться к причалу, пока дрейфующее судно не уступило дорогу. К счастью, судно не причинило никакого ущерба нашему терминалу", – заявили в компании.

Кадры выглядят настолько жутко, что собрали тысячи реакций.

"Просто любопытно, как ему удалось добраться туда незамеченным? Я бы понял, если бы оно просто отцепилось от причала в паре миль отсюда и приплыло туда само, но если нет, то как оно смогло добраться до этого терминала, не будучи обнаруженным?", "Похоже на начало фильма Стивена Кинга. Рад, что никто не пострадал и ничего не пострадало", "Это действительно создает классную атмосферу фильма ужасов: середина ночи под дождем, прожекторы, темное пустое судно, тихо дрейфующее мимо. Жутко! Надеюсь, они смогут поймать эту штуку, прежде чем она причинит какой-нибудь вред", – пишут под видео.

Позже в тот же день Береговая охрана сообщила, что судно "Мэри Би" благополучно отбуксировали обратно.

