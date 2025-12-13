Без екіпажу і в темряві: у США помітили корабель-привид (відео)

30-метровий корабель-привид без екіпажу потрапив на камери перед терміналом у Мукілтео, штат Вашингтон.

Моторошний на перший погляд борт виявився риболовецьким судном "Mary B" — одним із трьох, які зірвалися з якоря біля пірсу Санко, розташованого на південь від моста шосе 2 недалеко від Еверетта, повідомляє Whidbey News-Times.

Корабель дрейфував угору річкою Снохоміш і досягнув затоки П'юджет-Саунд.

Відеозапис, де судно блокує причал для порома, що наближається, опублікувала поромна компанія Washington State Ferries у соцмережах. Згідно з повідомленням, пором "Токітае" повільно наближався до причалу в темряві, орієнтуючись за двома прожекторами, доки судно-привид не попливло вбік.

"Ось чому навігаційні вогні на наших поромах такі важливі. Порому "Токітае" довелося дуже обережно наближатися до причалу, поки дрейфуюче судно не поступилося дорогою. На щастя, судно не завдало жодної шкоди нашому терміналу", — заявили в компанії.

Відео дня

Кадри мають настільки моторошний вигляд, що зібрали тисячі реакцій.

"Просто цікаво, як йому вдалося дістатися туди непоміченим? Я б зрозумів, якби воно просто відчепилося від причалу за кілька миль звідси і припливло туди саме, але якби ні, то як воно змогло дістатися до цього терміналу, не будучи виявленим?", "Схоже на початок фільму Стівена Кінга. Радий, що ніхто не постраждав і нічого не постраждало", "Це дійсно створює класну атмосферу фільму жахів: середина ночі під дощем, прожектори, темне порожнє судно, що тихо дрейфує повз. Моторошно! Сподіваюся, вони зможуть зловити цю штуку, перш ніж вона заподіє якоїсь шкоди", — пишуть під відео.

Пізніше того ж дня Берегова охорона повідомила, що судно "Мері Бі" благополучно відбуксирували назад.

Нагадаємо, журналістка сіла на корабель, що стоїть у доці 40 років, і дізналася, чому його називають проклятим.

Також повідомлялося, що корабель-привид помітили на березі після таємничого зникнення капітана