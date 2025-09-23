Підтримайте нас RU
Корабель-привид помітили на березі після таємничого зникнення капітана (фото)

Яхта Ocean Rambler на березі біля мису Бедфорд, Австралія, де зник її капітан зі США
Яхта Ocean Rambler | Фото: Queensland Police

В Австралії триває розслідування таємничого зникнення 62-річного американського моряка Гартвелла Шампейна, чий човен Ocean Rambler було виявлено на пляжі Кейп-Бедфорд, на північ від Куктауна, минулими вихідними.

Американець був досвідченим капітаном. Раніше він керував верф'ю Gig Harbor Marina and Boatyard у штаті Вашингтон і з підліткового віку займався вітрильним спортом. Про це пише ABC News.

Шампейн вирушив у одиночне плавання з Вануату 3 вересня, плануючи досягти узбережжя Австралії. Останній запис у його бортовому журналі датується 10 вересня. Через три дні його 14-метровий човен виявився викинутим на берег.

Поліція Квінсленда заявила, що поки що не вдалося встановити, чи перебував моряк на борту, чи судно рухалося на автопілоті. За словами виконувачки обов'язків інспектора-детектива Сінді Сірл, фахівці намагаються відновити маршрут Ocean Rambler за електронними пристроями, знайденими на судні. Отримані дані буде передано державному коронеру.

Карта Квінсленда із зазначеним мисом Бедфорд, де знайшли човен зниклого американського моряка
Експерти визнали акваторію занадто великою для рятувальної операції
Фото: Queensland Police

Сім'я моряка в Техасі зізналася, що очікувала на його прибуття в Австралію і не знала про будь-які проблеми під час плавання. Шампейн був досвідченим капітаном. Раніше він керував верф'ю Gig Harbor Marina and Boatyard у штаті Вашингтон і з підліткового віку займався вітрильним спортом.

Друг і колега з океанських подорожей, моряк Фабіан Фернандес, зазначив, що багаторазово перетинався з ним під час плавань Тихим океаном.

"Ми йшли разом від Панами до Фіджі. Він затримався там, чекаючи на запчастини, а я продовжив шлях. Вірю, що його знайдуть", — говорив він.

Попри побоювання, влада не планує масштабних пошуків в океані. Експерти визнали акваторію занадто великою для рятувальної операції. У поліції наголосили, що будь-які відомості від очевидців, які могли бачити човен між 10 і 13 вересня, вкрай важливі для слідства.

