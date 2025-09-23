Корабель-привид помітили на березі після таємничого зникнення капітана (фото)

В Австралії триває розслідування таємничого зникнення 62-річного американського моряка Гартвелла Шампейна, чий човен Ocean Rambler було виявлено на пляжі Кейп-Бедфорд, на північ від Куктауна, минулими вихідними.

Американець був досвідченим капітаном. Раніше він керував верф'ю Gig Harbor Marina and Boatyard у штаті Вашингтон і з підліткового віку займався вітрильним спортом. Про це пише ABC News.

Шампейн вирушив у одиночне плавання з Вануату 3 вересня, плануючи досягти узбережжя Австралії. Останній запис у його бортовому журналі датується 10 вересня. Через три дні його 14-метровий човен виявився викинутим на берег.

Поліція Квінсленда заявила, що поки що не вдалося встановити, чи перебував моряк на борту, чи судно рухалося на автопілоті. За словами виконувачки обов'язків інспектора-детектива Сінді Сірл, фахівці намагаються відновити маршрут Ocean Rambler за електронними пристроями, знайденими на судні. Отримані дані буде передано державному коронеру.

Експерти визнали акваторію занадто великою для рятувальної операції Фото: Queensland Police

Сім'я моряка в Техасі зізналася, що очікувала на його прибуття в Австралію і не знала про будь-які проблеми під час плавання. Шампейн був досвідченим капітаном. Раніше він керував верф'ю Gig Harbor Marina and Boatyard у штаті Вашингтон і з підліткового віку займався вітрильним спортом.

Друг і колега з океанських подорожей, моряк Фабіан Фернандес, зазначив, що багаторазово перетинався з ним під час плавань Тихим океаном.

"Ми йшли разом від Панами до Фіджі. Він затримався там, чекаючи на запчастини, а я продовжив шлях. Вірю, що його знайдуть", — говорив він.

Попри побоювання, влада не планує масштабних пошуків в океані. Експерти визнали акваторію занадто великою для рятувальної операції. У поліції наголосили, що будь-які відомості від очевидців, які могли бачити човен між 10 і 13 вересня, вкрай важливі для слідства.

